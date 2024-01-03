Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Фарма подписала четырех новичков
Украина. Вторая лига
03 января 2024, 17:07 | Обновлено 03 января 2024, 17:08
414
0

Реал Фарма подписала четырех новичков

Пять футболистов покинули команду

03 января 2024, 17:07 | Обновлено 03 января 2024, 17:08
414
0
Реал Фарма подписала четырех новичков
ФК Реал Фарма

Как стало известно Sport.ua, второлиговая «Реал Фарма» заключила контракты с молодыми вратарем Кириллом Грабовским и защитником Александром Муликом, а также нападающим Владимиром Тилинским (в прошлом игроком юношеских команд «Александрии», «Колоса» и «Черноморца»).

Ранее наш сайт сообщал о том, что играющим тренером одесского клуба стал экс-голкипер «Черноморца» Дмитрий Безрук.

Покинули «Реал Фарму» вратари Иван Богдан и Дмитрий Стародубец, полузащитники Михаил Попов (оба – «Атлетик» Одесса), Сергей Платунов («Титан» Одесса) и Владислав Тимошевский.

С остальными футболистами, у которых перед Новым годом закончились контракты (среди них, в частности, экс-полузащитник дубля «Динамо» Константин Пархоменко и лучший бомбардир клуба Сергей Барсуков), подписаны новые соглашения. Остается в команде и арендованный у «Кремня» защитник Илья Руднев.

«Сборы начнем 20 января в Одессе. На данный момент собираемся раз в неделю, играем с местными коллективами, смотрим молодых ребят», – рассказал главный тренер команды Андрей Пархоменко.

«Реал Фарма» с 14 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице Второй лиги. В первом весеннем туре 2024 года в гости к одесситам приедет ЮКСА (базовая дата – 23 марта).

По теме:
Мирон МАРКЕВИЧ: «Коноплянку нужно поблагодарить, он оставил свой след»
Яремчук не впечатлил? Тренер Валенсии мечтает о нападающем Севильи
Дмитрий КЛЕЦ: «Пожертвовал здоровьем ради того, чтобы Верес играл в УПЛ»
Реал Фарма Дмитрий Безрук Вторая лига Украины трансферы расторжение контракта инсайд чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду установил исторический рекорд для полевых футболистов
Футбол | 02 января 2024, 16:46 6
Роналду установил исторический рекорд для полевых футболистов
Роналду установил исторический рекорд для полевых футболистов

Португальский нападающий «Аль-Насра» сыграл 1200 матчей в профессиональной карьере

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 03 января 2024, 15:30 0
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Крупный турнир пройдет в Швеции

Заберут ли очки? Челси скоро узнает вердикт по делу о финансовых нарушениях
Футбол | 03.01.2024, 14:30
Заберут ли очки? Челси скоро узнает вердикт по делу о финансовых нарушениях
Заберут ли очки? Челси скоро узнает вердикт по делу о финансовых нарушениях
ВИДЕО. Яремчук забил за Валенсию в ворота Вильярреала уже на 4-й минуте
Футбол | 02.01.2024, 22:37
ВИДЕО. Яремчук забил за Валенсию в ворота Вильярреала уже на 4-й минуте
ВИДЕО. Яремчук забил за Валенсию в ворота Вильярреала уже на 4-й минуте
Анчелотти выбрал Лунина? Челси ищет новый клуб для Кепы
Футбол | 03.01.2024, 10:04
Анчелотти выбрал Лунина? Челси ищет новый клуб для Кепы
Анчелотти выбрал Лунина? Челси ищет новый клуб для Кепы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти выбрал вратаря Реала на следующий матч и сделал важное заявление
Анчелотти выбрал вратаря Реала на следующий матч и сделал важное заявление
02.01.2024, 14:19 13
Футбол
«Тренировать его не стану никогда». Анчелотти назвал любимый клуб детства
«Тренировать его не стану никогда». Анчелотти назвал любимый клуб детства
01.01.2024, 20:00 2
Футбол
11 известных экс-футболистов клубов УПЛ, являющихся свободными агентами
11 известных экс-футболистов клубов УПЛ, являющихся свободными агентами
02.01.2024, 14:11 11
Футбол
Молодежный ЧМ. Финляндия выиграла в овертайме и вышла в полуфинал
Молодежный ЧМ. Финляндия выиграла в овертайме и вышла в полуфинал
02.01.2024, 15:49 1
Хоккей
Украинская футболистка погибла с матерью во время обстрела Киева
Украинская футболистка погибла с матерью во время обстрела Киева
01.01.2024, 20:59 10
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
03.01.2024, 00:02 1
Хоккей
Тренер вратарей сборной Украины жестко раскритиковал Квартал 95
Тренер вратарей сборной Украины жестко раскритиковал Квартал 95
03.01.2024, 04:54 43
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем