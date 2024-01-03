Реал Фарма подписала четырех новичков

Как стало известно Sport.ua, второлиговая «Реал Фарма» заключила контракты с молодыми вратарем Кириллом Грабовским и защитником Александром Муликом, а также нападающим Владимиром Тилинским (в прошлом игроком юношеских команд «Александрии», «Колоса» и «Черноморца»).

Ранее наш сайт сообщал о том, что играющим тренером одесского клуба стал экс-голкипер «Черноморца» Дмитрий Безрук.

Покинули «Реал Фарму» вратари Иван Богдан и Дмитрий Стародубец, полузащитники Михаил Попов (оба – «Атлетик» Одесса), Сергей Платунов («Титан» Одесса) и Владислав Тимошевский.

С остальными футболистами, у которых перед Новым годом закончились контракты (среди них, в частности, экс-полузащитник дубля «Динамо» Константин Пархоменко и лучший бомбардир клуба Сергей Барсуков), подписаны новые соглашения. Остается в команде и арендованный у «Кремня» защитник Илья Руднев.

«Сборы начнем 20 января в Одессе. На данный момент собираемся раз в неделю, играем с местными коллективами, смотрим молодых ребят», – рассказал главный тренер команды Андрей Пархоменко.

«Реал Фарма» с 14 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице Второй лиги. В первом весеннем туре 2024 года в гости к одесситам приедет ЮКСА (базовая дата – 23 марта).