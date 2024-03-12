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  4. Звезда Челси высоко оценил перформанс Мудрика в последнем матче АПЛ
Англия
12 марта 2024, 11:31 |
2483
6

Звезда Челси высоко оценил перформанс Мудрика в последнем матче АПЛ

Коул Палмер высказался об украинском вингере

12 марта 2024, 11:31 |
2483
6
Звезда Челси высоко оценил перформанс Мудрика в последнем матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

11 марта состоялся матч 28-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу лондонского клуба.

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте вместо Рахима Стерлинга. На 76-й Мудрик отметился забитым мячом.

Лидер «Челси» Коул Палмер высоко оценил игру Михаила Мудрика и Николаса Джексона после матча.

«Мы все хорошо знаем уровень Джексона и Мудрика, их игра действительно вдохновляет. Такие голы придают им уверенность», – рассказал Палмер.

В этом сезоне Мудрик провел 29 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативных передачи.

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Коул Палмер Николас Джексон Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Челси - Ньюкасл
Источник BBC
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Комментарии 6
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Alex196
Везде стоят цифры 4 гола в апл 23 24
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Alex196
Спорт юа брехливый как все донецкий .мудрик забил 3 гола вместе с кубком а они удвоили 
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