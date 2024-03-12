Звезда Челси высоко оценил перформанс Мудрика в последнем матче АПЛ

11 марта состоялся матч 28-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу лондонского клуба.

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте вместо Рахима Стерлинга. На 76-й Мудрик отметился забитым мячом.

Лидер «Челси» Коул Палмер высоко оценил игру Михаила Мудрика и Николаса Джексона после матча.

«Мы все хорошо знаем уровень Джексона и Мудрика, их игра действительно вдохновляет. Такие голы придают им уверенность», – рассказал Палмер.

В этом сезоне Мудрик провел 29 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативных передачи.