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Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 11:20 | Обновлено 12 марта 2024, 12:12
549
0

Стало известно, когда новичок Полесья из Венесуэлы прибудет в Житомир

Эрнандеса в «Полесье» ожидают 13 марта

12 марта 2024, 11:20 | Обновлено 12 марта 2024, 12:12
549
0
Стало известно, когда новичок Полесья из Венесуэлы прибудет в Житомир
Getty Images/Global Images Ukraine. Луифер Эрнандес

Как стало известно Sport.ua, последний новобранец полищуков – венесуэльский нападающий Луифер Эрнандес должен появиться в расположении команды в среду, 13 марта.

Венесуэлец уже заявлен для выступлений в чемпионате УПЛ и если его спортивная форма устроит тренерский штаб полищуков, то он сможет претендовать на участие в календарном поединке 21 тура чемпионата УПЛ с «Оболонью», который состоится в Киеве 16 марта.

В последний раз Эрнандес сыграл в составе уже своей бывшей команды «Пуэрто Кабальо» в чемпионате Венесуэлы 4 марта и оформил «дубль» в матче с «Райо Сулиано».

По информации портала Transfermarkt, за венесуэльского легионера «Полесье» заплатило 1 миллион евро. Контракт с Луифером Эрнандесом подписан на два с половиной года – до 31 декабря 2026-го.

Сейчас «Полесье» занимает шестое место в чемпионате УПЛ, набрав 33 очка.

Ранее президент «Полесья» Геннадий Буткевич прокомментировал отставку главного тренера своей команды.

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Полесье Житомир Transfermarkt трансферы УПЛ инсайд
Источник Sport.ua
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