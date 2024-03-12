Стало известно, когда новичок Полесья из Венесуэлы прибудет в Житомир
Эрнандеса в «Полесье» ожидают 13 марта
Как стало известно Sport.ua, последний новобранец полищуков – венесуэльский нападающий Луифер Эрнандес должен появиться в расположении команды в среду, 13 марта.
Венесуэлец уже заявлен для выступлений в чемпионате УПЛ и если его спортивная форма устроит тренерский штаб полищуков, то он сможет претендовать на участие в календарном поединке 21 тура чемпионата УПЛ с «Оболонью», который состоится в Киеве 16 марта.
В последний раз Эрнандес сыграл в составе уже своей бывшей команды «Пуэрто Кабальо» в чемпионате Венесуэлы 4 марта и оформил «дубль» в матче с «Райо Сулиано».
По информации портала Transfermarkt, за венесуэльского легионера «Полесье» заплатило 1 миллион евро. Контракт с Луифером Эрнандесом подписан на два с половиной года – до 31 декабря 2026-го.
Сейчас «Полесье» занимает шестое место в чемпионате УПЛ, набрав 33 очка.
Ранее президент «Полесья» Геннадий Буткевич прокомментировал отставку главного тренера своей команды.
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