Источник: ЛНЗ подписал африканского вингера

Африканский вингер Эйнел Соареш стал игроком «ЛНЗ». Об этом сообщает журналист Петр Слонка.

Отметим, что ранее 25-летний игрок, который выступает под флагом сборной Кабо-Верде, выступал за словацкий «Тренчин».

В нынешнем сезоне Соареш забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Зимой «ЛНЗ» успел подписать целый ряд легионеров: Арада Бара, Оливье Тилля, Молло Бессала, Хайдина Салиху и других.