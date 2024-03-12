Украина. Премьер лига12 марта 2024, 11:01 |
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Источник: ЛНЗ подписал африканского вингера
Очередной трансфер от черкасского клуба
12 марта 2024, 11:01 |
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Африканский вингер Эйнел Соареш стал игроком «ЛНЗ». Об этом сообщает журналист Петр Слонка.
Отметим, что ранее 25-летний игрок, который выступает под флагом сборной Кабо-Верде, выступал за словацкий «Тренчин».
В нынешнем сезоне Соареш забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
Зимой «ЛНЗ» успел подписать целый ряд легионеров: Арада Бара, Оливье Тилля, Молло Бессала, Хайдина Салиху и других.
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