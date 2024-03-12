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Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 11:01 |
259
0

Источник: ЛНЗ подписал африканского вингера

Очередной трансфер от черкасского клуба

12 марта 2024, 11:01 |
259
0
Источник: ЛНЗ подписал африканского вингера
Getty Images/Global Images Ukraine. Эйнел Соареш

Африканский вингер Эйнел Соареш стал игроком «ЛНЗ». Об этом сообщает журналист Петр Слонка.

Отметим, что ранее 25-летний игрок, который выступает под флагом сборной Кабо-Верде, выступал за словацкий «Тренчин».

В нынешнем сезоне Соареш забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Зимой «ЛНЗ» успел подписать целый ряд легионеров: Арада Бара, Оливье Тилля, Молло Бессала, Хайдина Салиху и других.

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Петр Слонка трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ ЛНЗ Черкассы
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