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  4. Очередной легионер. ЛНЗ подпишет африканского вингера
Украина. Премьер лига
10 марта 2024, 14:13 |
510
6

Очередной легионер. ЛНЗ подпишет африканского вингера

В Украину готов приехать Эйнел Соареш

10 марта 2024, 14:13 |
510
6
Очередной легионер. ЛНЗ подпишет африканского вингера
Getty Images/Global Images Ukraine. Эйнел Соареш

ЛНЗ в конце трансферного окна в Украине намерен усилить состав еще одним легионером. Сообщается, что клуб УПЛ подпишет вингера Эйнела Соареша, который играет за словацкий «Тренчин».

25-летний игрок выступает за сборную Кабо-Верде.

Контракт истекает только в 2026 году, поэтому, очевидно, ЛНЗ оформит трансфер, а не подписание свободного агента. В нынешнем сезоне Соареш забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Зимой клуб успел подписать целый ряд легионеров: Арада Бара, Оливье Тилля, Молло Бессала, Хайдина Салиху и других.

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Источник ТаТоТаке
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Комментарии 6
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Burevestnik
ну тепер насіннячкові всіх порвуть, полузають і виплюнуть!!!
першим впаде Дніпро-1, чуть пізніше Динамо, а там і до Шахтьора доберуться.  
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R1d3r
Так все-таки это правда? Постоянно в комментах в инсте ЛНЗ про него писали. ))
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+1
Лига конференций без динамо
А Суркис подписал в ФК дырку африканского крупье с казино из Монако 
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-1
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