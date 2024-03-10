Очередной легионер. ЛНЗ подпишет африканского вингера
В Украину готов приехать Эйнел Соареш
ЛНЗ в конце трансферного окна в Украине намерен усилить состав еще одним легионером. Сообщается, что клуб УПЛ подпишет вингера Эйнела Соареша, который играет за словацкий «Тренчин».
25-летний игрок выступает за сборную Кабо-Верде.
Контракт истекает только в 2026 году, поэтому, очевидно, ЛНЗ оформит трансфер, а не подписание свободного агента. В нынешнем сезоне Соареш забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
Зимой клуб успел подписать целый ряд легионеров: Арада Бара, Оливье Тилля, Молло Бессала, Хайдина Салиху и других.
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