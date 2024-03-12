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Польша
12 марта 2024, 09:50 | Обновлено 12 марта 2024, 09:51
1429
0

Польский клуб уволил бывшего игрока Шахтера

Мариуш Левандовски покинул пост главного тренера ФК «Брук Бет Термалица»

12 марта 2024, 09:50 | Обновлено 12 марта 2024, 09:51
1429
0
Польский клуб уволил бывшего игрока Шахтера
ФК Брук-Бет Термалица. Мариуш Левандовски

Польский клуб «Брук Бет Термалица» официально объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Мариушем Левандовским.

Польский специалист работал с клубом с 16 июня 2023 года. Это был второй раз, когда он тренировал «Термалицу». Сообщается, что вместе с Левандовским клуб покидает и другой тренер-аналитик Кшиштоф Кавалко.

Отметим, что клуб «Брук Бет Термалица» выступает во втором по силе польском дивизионе. После 23 туров чемпионата набрал 29 очков, занимая при этом 12 место из 18 команд.

Украинским фанатам футбола Левандовски известен по выступлениям за донецкий «Шахтер» (2001 – 2010 годы) и «Севастополь» (2010 – 2013 годы).

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Мариуш Левандовски чемпионат Польши по футболу Брук-Бет Термалица
Источник ФК Брук-Бет Термалица
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