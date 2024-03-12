Польский клуб уволил бывшего игрока Шахтера

Польский клуб «Брук Бет Термалица» официально объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Мариушем Левандовским.

Польский специалист работал с клубом с 16 июня 2023 года. Это был второй раз, когда он тренировал «Термалицу». Сообщается, что вместе с Левандовским клуб покидает и другой тренер-аналитик Кшиштоф Кавалко.

Отметим, что клуб «Брук Бет Термалица» выступает во втором по силе польском дивизионе. После 23 туров чемпионата набрал 29 очков, занимая при этом 12 место из 18 команд.

Украинским фанатам футбола Левандовски известен по выступлениям за донецкий «Шахтер» (2001 – 2010 годы) и «Севастополь» (2010 – 2013 годы).