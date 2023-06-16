Бывший игрок Шахтера возглавил польскую Термалику
Мариуш Левандовски нашел себе новое место работы
Польская «Брук Бет Термалика» официально объявил о назначении на пост главного тренера Мариуша Левандовски. Условия контракта не называются.
Ранее Левандовски уже возглавлял «Термалику» в 2020 – 2021 годах. Сезон 2022/2023 Левандовски провел во главе «Радомяка». «Термалика» в новом сезоне продолжит выступать во втором дивизионе чемпионата Польши, проиграв плей-офф за повышение в классе.
Украинским фанатам футбола Левандовски известен по выступлениям за донецкий «Шахтер» (2001 – 2010 годы) и «Севастополь» (2010 – 2013 годы).
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