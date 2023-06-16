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Польша
16 июня 2023, 16:13 |
652
0

Бывший игрок Шахтера возглавил польскую Термалику

Мариуш Левандовски нашел себе новое место работы

16 июня 2023, 16:13 |
652
0
Бывший игрок Шахтера возглавил польскую Термалику
termalica.brukbet.com

Польская «Брук Бет Термалика» официально объявил о назначении на пост главного тренера Мариуша Левандовски. Условия контракта не называются.

Ранее Левандовски уже возглавлял «Термалику» в 2020 – 2021 годах. Сезон 2022/2023 Левандовски провел во главе «Радомяка». «Термалика» в новом сезоне продолжит выступать во втором дивизионе чемпионата Польши, проиграв плей-офф за повышение в классе.

Украинским фанатам футбола Левандовски известен по выступлениям за донецкий «Шахтер» (2001 – 2010 годы) и «Севастополь» (2010 – 2013 годы).

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Брук-Бет Термалица Мариуш Левандовски
Источник ФК Брук-Бет Термалица
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