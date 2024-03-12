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  4. В Металлисте рассказали, действительно ли МЮ интересуется их воспитанником 
Англия
12 марта 2024, 10:27 |
590
0

В Металлисте рассказали, действительно ли МЮ интересуется их воспитанником 

Тренер харьковского клуба высказался о Кирилле Дегтяре

12 марта 2024, 10:27 |
590
0
В Металлисте рассказали, действительно ли МЮ интересуется их воспитанником 
ФК Металлист. Кирилл Дегтяр

Главный тренер «Металлиста» Андрей Анищенко отреагировал на информацию, что «Манчестер Юнайтед» интересуется воспитанником харьковчан Кириллом Догтярем.

«В первый раз слышу. Такой информации у меня нет, и она меня застала врасплох. Может, «Манчестер Юнайтед» и следит, но я об этом не знаю. По всей вероятности, они его где-то в юношеской сборной увидели.

Если Дигтяра продадут в такой большой клуб, то я ему только пожелаю удачи. У Дегтяра есть абсолютный талант, чтобы сыграть на высоком уровне, если он будет продолжать так упорно работать. Все в его руках и голове. Шансы всегда есть, нужно их только использовать. Многие украинцы успешно играют в АПЛ», – рассказал Анищенко.

В этом сезоне Кирилл Дигтяр провел 13 матчей за «Металлист», отличившись 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 тысяч евро.

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Андрей Анищенко Манчестер Юнайтед трансферы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков трансферы АПЛ Кирилл Дигтярь
Источник Украинский футбол
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