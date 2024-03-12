В Металлисте рассказали, действительно ли МЮ интересуется их воспитанником 

Главный тренер «Металлиста» Андрей Анищенко отреагировал на информацию, что «Манчестер Юнайтед» интересуется воспитанником харьковчан Кириллом Догтярем.

«В первый раз слышу. Такой информации у меня нет, и она меня застала врасплох. Может, «Манчестер Юнайтед» и следит, но я об этом не знаю. По всей вероятности, они его где-то в юношеской сборной увидели.

Если Дигтяра продадут в такой большой клуб, то я ему только пожелаю удачи. У Дегтяра есть абсолютный талант, чтобы сыграть на высоком уровне, если он будет продолжать так упорно работать. Все в его руках и голове. Шансы всегда есть, нужно их только использовать. Многие украинцы успешно играют в АПЛ», – рассказал Анищенко.

В этом сезоне Кирилл Дигтяр провел 13 матчей за «Металлист», отличившись 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 тысяч евро.