Почеттино похвалил Мудрика за гол и высказался по поводу его игры в старте

11 марта состоялся матч 28-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу лондонского клуба.

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте вместо Рахима Стерлинга. На 76-й Мудрик отметился забитым мячом.

После матча главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о выступлении Мудрика.

«Я считаю, что это был очень хороший гол. Это то, чего мы ожидаем от игрока, вышедшего из скамейки запасных, он должен пользоваться шансом.

Мудрику приходится конкурировать с разными игроками на позиции, на которой он может играть. Его место в стартовом составе? Вопрос больше к нему, чем ко мне», – рассказал Почеттино.

В этом сезоне Мудрик провел 29 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативных передачи.