Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артета ответил, сыграет ли Зинченко в ответном матче Лиги чемпионов с Порту
Англия
12 марта 2024, 08:16 |
162
1

Артета ответил, сыграет ли Зинченко в ответном матче Лиги чемпионов с Порту

Микель провел пресс-конференцию накануне важного поединка для «Арсенала»

12 марта 2024, 08:16 |
162
1
Артета ответил, сыграет ли Зинченко в ответном матче Лиги чемпионов с Порту
Getty Images/Global Images Ukraine

12 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Арсенал» Лондон и «Порту» [первый поединок – 1:0].

11 марта главный тренер «канониров» Микель Артета провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопрос, сыграет ли в этой встрече украинский защитник Александр Зинченко:

«Сыграют ли Жезус и Зинченко? К сожалению, в этом сезоне они выпали на длительное время, то же самое касается и Томаса Парти. Но у нас есть другие игроки, которые будут завтра готовы», – сказал Артета.

Отметим, что 9 марта Зинченко провел матч 28-го тура АПЛ против «Брентфорда». До этого он пропустил 5 поединков команды.

По теме:
Барселона – Наполи. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Арсенал – Порту. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Легенда Ливерпуля: «Мудрик? Рад, что он забил. Видел его в Лиге чемпионов»
Арсенал Лондон Порту Арсенал - Порту Лига чемпионов Микель Артета Александр Зинченко Габриэл Жезус Томас Парти травма
Источник ФК Арсенал Лондон
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛНЗ – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 12 марта 2024, 07:15 0
ЛНЗ – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Ковалевка для черкасского коллектива «родной» еще не стала

Сбежавший из Динамо легионер одним словом описал войну в Украине
Война | 11 марта 2024, 14:10 0
Сбежавший из Динамо легионер одним словом описал войну в Украине
Сбежавший из Динамо легионер одним словом описал войну в Украине

Лонвейк хочет сконцентрироваться на футболе и проявить себя в Ситтарде

Его недооценивают. Леннокс Льюис дал прогноз на бой Фьюри – Усик
Бокс | 11.03.2024, 08:48
Его недооценивают. Леннокс Льюис дал прогноз на бой Фьюри – Усик
Его недооценивают. Леннокс Льюис дал прогноз на бой Фьюри – Усик
Леннокс Льюис назвал главную причину поражения Кличко в бою с Фьюри
Бокс | 11.03.2024, 10:20
Леннокс Льюис назвал главную причину поражения Кличко в бою с Фьюри
Леннокс Льюис назвал главную причину поражения Кличко в бою с Фьюри
Приход Мбаппе заставит Реал продать звезду. Цена вопроса – 120 млн
Футбол | 12.03.2024, 07:17
Приход Мбаппе заставит Реал продать звезду. Цена вопроса – 120 млн
Приход Мбаппе заставит Реал продать звезду. Цена вопроса – 120 млн
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gudok
Ну сколько вас учить тут?
Артета відповів, чи вийде партнер Мудрика по збірній, який вчора забив гол за Челсі у матчі-відповіді Ліги чемпіонів з Порту
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ребров довызвал в сборную Украины двух игроков из Динамо и Днепра-1
Ребров довызвал в сборную Украины двух игроков из Динамо и Днепра-1
11.03.2024, 13:00 7
Футбол
«Спасибо тебе». Команда Усика поблагодарила Джошуа за нокаут Нганну
«Спасибо тебе». Команда Усика поблагодарила Джошуа за нокаут Нганну
10.03.2024, 13:29
Бокс
Футболиста Динамо наказали из-за проблем с дисциплиной и спортивным режимом
Футболиста Динамо наказали из-за проблем с дисциплиной и спортивным режимом
10.03.2024, 20:35 18
Футбол
Шевченко высказался по поводу мобилизации украинских футболистов
Шевченко высказался по поводу мобилизации украинских футболистов
11.03.2024, 17:21 3
Футбол
Снова она. Стала известна следующая соперница Костюк в Индиан-Вэллс
Снова она. Стала известна следующая соперница Костюк в Индиан-Вэллс
11.03.2024, 08:16 1
Теннис
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
12.03.2024, 02:27
Футбол
Прелюдия к кризису. Анчелотти оценил матч Реала, в котором Лунину не забили
Прелюдия к кризису. Анчелотти оценил матч Реала, в котором Лунину не забили
11.03.2024, 07:01 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем