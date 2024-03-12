Артета ответил, сыграет ли Зинченко в ответном матче Лиги чемпионов с Порту
Микель провел пресс-конференцию накануне важного поединка для «Арсенала»
12 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Арсенал» Лондон и «Порту» [первый поединок – 1:0].
11 марта главный тренер «канониров» Микель Артета провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопрос, сыграет ли в этой встрече украинский защитник Александр Зинченко:
«Сыграют ли Жезус и Зинченко? К сожалению, в этом сезоне они выпали на длительное время, то же самое касается и Томаса Парти. Но у нас есть другие игроки, которые будут завтра готовы», – сказал Артета.
Отметим, что 9 марта Зинченко провел матч 28-го тура АПЛ против «Брентфорда». До этого он пропустил 5 поединков команды.
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