Без Джоковича. Определены все участники 1/8 финала Мастерса в Индиан-Уэллсе
Новак сенсационно проиграл Лука Нарди, Карлос Алькарас выбил Феликса Оже-Альяссима
В ночь на 12 марта завершились все матчи 1/16 финала хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс (США).
Первый номер рейтинга АТР Новак Джокович сенсационно проиграл 123-й ракетке мира Лука Нарди в трех сетах.
Второй сеяной Мастерса Карлос Алькарас на своем пути в 4-й раунд прошел Маттео Арнальди и Феликса Оже-Альяссима.
Янник Синнер также пробился в 1/8 финала, обыграв на кортах Индиан-Уэллса Танаси Коккинакиса и Яна-Леннарда Штруффа.
Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис выиграл у Макса Перселла, Хуберта Хуркача и Кэмерона Норри.
ATP 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Лука Нарди [LL] – Томми Пол [17]
Каспер Рууд [9] – Гаэль Монфис
Даниил Медведев [4] – Григор Димитров [13]
Тейлор Фритц [13] – Хольгер Руне [7]
Нижняя часть сетки
Иржи Легечка [32] – Стефанос Циципас [11]
Бен Шеотон [16] – Янник Синнер [3]
Александр Зверев [6] – Алекс де Минаур [10]
Фабиан Марожан – Карлос Алькарас [2]
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