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  4. Без Джоковича. Определены все участники 1/8 финала Мастерса в Индиан-Уэллсе
ATP
12 марта 2024, 07:37 |
67
0

Без Джоковича. Определены все участники 1/8 финала Мастерса в Индиан-Уэллсе

Новак сенсационно проиграл Лука Нарди, Карлос Алькарас выбил Феликса Оже-Альяссима

12 марта 2024, 07:37 |
67
0
Без Джоковича. Определены все участники 1/8 финала Мастерса в Индиан-Уэллсе
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

В ночь на 12 марта завершились все матчи 1/16 финала хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс (США).

Первый номер рейтинга АТР Новак Джокович сенсационно проиграл 123-й ракетке мира Лука Нарди в трех сетах.

Второй сеяной Мастерса Карлос Алькарас на своем пути в 4-й раунд прошел Маттео Арнальди и Феликса Оже-Альяссима.

Янник Синнер также пробился в 1/8 финала, обыграв на кортах Индиан-Уэллса Танаси Коккинакиса и Яна-Леннарда Штруффа.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис выиграл у Макса Перселла, Хуберта Хуркача и Кэмерона Норри.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Лука Нарди [LL] – Томми Пол [17]
Каспер Рууд [9] – Гаэль Монфис
Даниил Медведев [4] – Григор Димитров [13]
Тейлор Фритц [13] – Хольгер Руне [7]

Нижняя часть сетки

Иржи Легечка [32] – Стефанос Циципас [11]
Бен Шеотон [16] – Янник Синнер [3]
Александр Зверев [6] – Алекс де Минаур [10]
Фабиан Марожан – Карлос Алькарас [2]

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Новак Джокович Лука Нарди Томми Пол Каспер Рууд Гаэль Монфис Даниил Медведев Григор Димитров Тейлор Фритц Хольгер Руне Иржи Легечка Стефанос Циципас Янник Синнер Бен Шелтон Александр Зверев Алекс де Минаур Фабиан Марожан Карлос Алькарас (теннисист) Феликс Оже-Альяссим ATP Индиан-Уэллс
Источник Sport.ua
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