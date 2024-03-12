Без Джоковича. Определены все участники 1/8 финала Мастерса в Индиан-Уэллсе

В ночь на 12 марта завершились все матчи 1/16 финала хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс (США).

Первый номер рейтинга АТР Новак Джокович сенсационно проиграл 123-й ракетке мира Лука Нарди в трех сетах.

Второй сеяной Мастерса Карлос Алькарас на своем пути в 4-й раунд прошел Маттео Арнальди и Феликса Оже-Альяссима.

Янник Синнер также пробился в 1/8 финала, обыграв на кортах Индиан-Уэллса Танаси Коккинакиса и Яна-Леннарда Штруффа.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис выиграл у Макса Перселла, Хуберта Хуркача и Кэмерона Норри.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Лука Нарди [LL] – Томми Пол [17]

Каспер Рууд [9] – Гаэль Монфис

Даниил Медведев [4] – Григор Димитров [13]

Тейлор Фритц [13] – Хольгер Руне [7]

Нижняя часть сетки

Иржи Легечка [32] – Стефанос Циципас [11]

Бен Шеотон [16] – Янник Синнер [3]

Александр Зверев [6] – Алекс де Минаур [10]

Фабиан Марожан – Карлос Алькарас [2]