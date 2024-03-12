Тренер Ньюкасла: «Я думаю, что судьба матча с Челси висела на волоске»

Вечером 11 марта в Лондоне на Стэмфорд Бридж прошел матч 28-го тура Английской Премьер-лиги между Челси и Ньюкаслом (3:2).

Украинский хавбек Михаил Мудрик забил гол в ворота Ньюкасла во втором тайме поединка.

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау после матча прокомментировал игру так:

«Я думаю, что судьба матча висела на волоске. Была открытая игра. Мы потеряли нить игры с с пропущенными голами, которые, с нашей точки зрения, были действительно плохими. Они были забиты самими собой.

Где бы вы ни играли, вы должны гордиться своей четкой игрой. Я не думаю, что у «Челси» сегодня было много моментов. Но то, как были забиты голы, с нашей точки зрения, очень разочаровывает, поскольку мы знаем, что в деталях надо улучшаться.

В нашей игре было много хорошего. Я думаю, что мы хорошо атаковали, хорошо владели игрой и атаковали опасные зоны. Намерение было таким. Я думаю, что мы полностью контролировали игру, но нам определенно есть на что посмотреть.

Получили ли травмы Дэн Берн и Энтони Гордон? Я думаю, что с Берном все в порядке, но не уверен на 100%. У Гордона похоже на проблему с коленом, и на данный момент он выглядит не слишком хорошо. Пока что неясно».