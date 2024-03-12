До какого числа будет действовать трансферное окно в Украине?

Спортивный директор УПЛ Максим Степаненко рассказал, до когда будет действовать трансферное окно в Украине:

«Обычно эти решения голосуются и утверждаются соответствующим комитетом. В текущем сезоне зимне-весеннее трансферное окно получилось таким длинным из-за того, что ФИФА растянула его и продлила срок.

В предстоящем сезоне на календаре уже есть даты матчей еврокубков на январь. То есть сейчас заявочные периоды будут немного длиннее, чем были. Ранее летом это было 8 недель, теперь трансферное окно может занять до 12 недель. Зимой это было от 4 недель.

В данном случае инициатором выступила ФИФА. Об этом сообщил Комитет по вопросам статуса и трансфера футболистов УАФ. Он информировал нас, что, согласно новым требованиям, трансферные окна должны быть удлинены. Такая практика продолжится и в следующем сезоне.

Обычно зимнее трансферное окно в Украине завершалось 1–3 марта. Сейчас дедлайн – 12 марта. Фактически дали дополнительного еще 10 дней, чтобы клубы могли дозаявиться и догнать хвосты.

Мы могли бы чуть позже начать заявочный период. Но начало зимнего трансферного окна обусловлено тем, что клубы должны заявиться на еврокубковые соревнования. А для того, чтобы внести заявку туда, они предварительно должны заявиться в УПЛ и УАФ. То есть первоочередной пункт отправки – это наши базы данных.

То есть трансферные окна расширяем для того, чтобы клубам было удобно. Могу вас сориентировать, что по статистике у нас все происходит в последние дни. Где-то 10 марта начинается активная заявка.

На самом деле, факторов много: погодные условия, начало соревнований, заявка на еврокубки. Никогда эти даты не ставят по принципу – пальцем в небо. Это целая совокупность систематически рассматриваемых факторов».