11.03.2024 22:15 – FT 0 : 0
Португалия12 марта 2024, 03:43 | Обновлено 12 марта 2024, 04:44
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На каком месте Трубин? Таблица Португалии. Ничья у Шавеша и Жил Висенте
Бенфика на одно очко отстает от Спортинга в борьбе за чемпионский титул
12 марта 2024, 03:43 | Обновлено 12 марта 2024, 04:44
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Вечером 11 марта завершился 25-й тур чемпионата Португалии.
Ничья зафиксирована в матче между командами Шавеш и Жил Висенте (0:0)
«Бенфика» с украинским голкипером Анатолием Трубиным занимает второе место (61 очков), преследуя «Спортинг» (62 балла и игра в запасе).
«Порту» идет 3-м, набрав 55 очков и опережая Брагу (50 пунктов)
Чемпионат Португалии. 25-й тур, 11 марта
Шавеш – Жил Висенте – 0:0
Турнирная таблица
События матча
90’
Депу (Жил Висенте) получает красную карточку.
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