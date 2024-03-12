На каком месте Трубин? Таблица Португалии. Ничья у Шавеша и Жил Висенте

Вечером 11 марта завершился 25-й тур чемпионата Португалии.

Ничья зафиксирована в матче между командами Шавеш и Жил Висенте (0:0)

«Бенфика» с украинским голкипером Анатолием Трубиным занимает второе место (61 очков), преследуя «Спортинг» (62 балла и игра в запасе).

«Порту» идет 3-м, набрав 55 очков и опережая Брагу (50 пунктов)

Чемпионат Португалии. 25-й тур, 11 марта

Шавеш – Жил Висенте – 0:0

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