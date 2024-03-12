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Чемпионат Португалии
Жил Висенте
11.03.2024 22:15 – FT 0 : 0
Шавеш
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Португалия
12 марта 2024, 03:43 | Обновлено 12 марта 2024, 04:44
115
0

На каком месте Трубин? Таблица Португалии. Ничья у Шавеша и Жил Висенте

Бенфика на одно очко отстает от Спортинга в борьбе за чемпионский титул

12 марта 2024, 03:43 | Обновлено 12 марта 2024, 04:44
115
0
На каком месте Трубин? Таблица Португалии. Ничья у Шавеша и Жил Висенте
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вечером 11 марта завершился 25-й тур чемпионата Португалии.

Ничья зафиксирована в матче между командами Шавеш и Жил Висенте (0:0)

«Бенфика» с украинским голкипером Анатолием Трубиным занимает второе место (61 очков), преследуя «Спортинг» (62 балла и игра в запасе).

«Порту» идет 3-м, набрав 55 очков и опережая Брагу (50 пунктов)

Чемпионат Португалии. 25-й тур, 11 марта

Шавеш – Жил Висенте – 0:0

Турнирная таблица

События матча

90’
Депу (Жил Висенте) получает красную карточку.
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чемпионат Португалии по футболу Спортинг Лиссабон Бенфика Анатолий Трубин Шавеш Жил Висенте видео голов и обзор Порту Брага
Источник Sport.ua
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