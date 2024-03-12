ВИДЕО. Альмерия спаслась в матче с Севильей, забив гол на 90+5-й минуте
Форвард «Альмерии» Марко Милованович спас свою команду от поражения
В матче 28-го тура чемпионата Испании «Альмерия» и «Севилья» сыграли вничью (2:2).
У хозяев поля Адриан Эмбарба открыл счет на 38-й минуте. Гости, в статусе фаворита, ответили двумя голами в концовке: на 81-й минуте отличился Доди Лукебакио, а на 86-й минуте забил Лукас Окампос.
Однако на 90+5-й минуте форвард «Альмерии» Марко Милованович спас свою команду от поражения (2:2).
«Севилья» занимает 14-е место (28 очков). «Альмерия» является аутсайдером Ла Лиги (10 очков). Безвыигрышная серия «Альмерия» в чемпионате Испании продлилась до 31 матча.
Ла Лига. 28-й тур, 11 марта
Альмерия – Севилья – 2:2
Голы: Эмбарба, 38 Милованович, 90+5 – Лукебакио, 81, Окампос, 86
Видео голов и обзор матча
Final ➡️ UD Almería 2-2 Sevilla FC— UD Almería (@U_D_Almeria) March 11, 2024
⚽️ Embarba
⚽️ Marezi
#️⃣ #vamosalmería | ⚽ #AlmeríaSevillaFC | 📻 #UDAradio pic.twitter.com/UkmJisqT70
⏹️ Final del partido.#AlmeríaSevillaFC #WeareSevilla #NuncaTeRindas pic.twitter.com/EbXxHCGcXf— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 11, 2024
События матча
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