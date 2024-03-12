ВИДЕО. Альмерия спаслась в матче с Севильей, забив гол на 90+5-й минуте

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Альмерия» и «Севилья» сыграли вничью (2:2).

У хозяев поля Адриан Эмбарба открыл счет на 38-й минуте. Гости, в статусе фаворита, ответили двумя голами в концовке: на 81-й минуте отличился Доди Лукебакио, а на 86-й минуте забил Лукас Окампос.

Однако на 90+5-й минуте форвард «Альмерии» Марко Милованович спас свою команду от поражения (2:2).

«Севилья» занимает 14-е место (28 очков). «Альмерия» является аутсайдером Ла Лиги (10 очков). Безвыигрышная серия «Альмерия» в чемпионате Испании продлилась до 31 матча.

Ла Лига. 28-й тур, 11 марта

Альмерия – Севилья – 2:2

Голы: Эмбарба, 38 Милованович, 90+5 – Лукебакио, 81, Окампос, 86

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