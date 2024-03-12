ВИДЕО. Шахтер U-19 выиграл матч юниорского чемпионата у Миная U-19

У 21-му турі юніорського чемпіонату України «Шахтар» U-19 приймав «Минай» U-19. Після матчу з «Колосом» U-19 тренерський штаб «Шахтаря» U-19 здійснив 2 заміни в стартовому складі: замість Глущенка та Лосенка на поле вийшли Янович і Сметана.

Суперники розпочали на зустрічних курсах і в дебюті обмінялися нагодами: спочатку Ющенко зі штрафного цілив у ближній кут, м'яч зрикошетив від стінки, де другим темпом пробивав Князєв – повз ціль. «Минай» U-19 одразу відповів потужним ударом Михайліва з-за меж штрафного – над поперечкою. «Гірники» планомірно нарощували тиск і закріпили ігрову ініціативу голом на 14-й хвилині: Ющенко на фланзі покотив Дрозду, який у дотик прострілив на дальню стійку, де своєчасно опинився Сметана – 1:0.

Дуже швидко «оранжево-чорні» подвоїли перевагу: Олександр Ющенко з кутового подав у межі воротарського, де верхову боротьбу вибороли минайці, але після виносу м'яча на ударній позиції опинився Бундаш, який здалеку прошив голкіпера – 2:0. Далі нагоду відзначитись мав Ющенко, коли технічно обійшов опонентів і пробив поруч зі стійкою. Донеччани продовжили вдало комбінувати й реалізували черговий момент на 35-й хвилині: Янович зіграв на перехопленні, віддав на Князєва, який комбінаційно у дотик обігравсь з Тоіровим і вразив ворота – 3:0. За 2 хвилини гості зуміли скоротити відставання після удару Михайліва з-за меж карного майданчика – 3:1.

Після перерви «Шахтар» U-19 продовжив діяти першим номером і контролював м'яч на частині поля суперника. Непоганий шанс вдруге відзначитись мав Сметана, коли після передачі урозріз від Удода вбіг у штрафний майданчик і завдав щільного удару, але гостей урятувала стійка. У наступному епізоді Денис знову опинився на ударній позиції, та його постріл парирував голкіпер. Витримавши тиск «гірників», ужгородці перемістили м'яч на частину поля господарів і намагалися знайти слабкі місця в обороні.

Головний тренер «Шахтаря» U-19 Олексій Бєлік одразу відреагував і здійснив подвійну заміну, випустивши на поле Олександра Башмаріна та Ібрахіма Дабо. «Оранжево-чорні» швидше ухвалювали рішення і блокували спроби «Миная» U-19. На 84-й хвилині після боротьби у штрафному майданчику з-під оберту пробивав Сметана – вище воріт. Проте ужгородці в компенсований арбітром час зуміли-таки звести перевагу «гірників» до мінімуму. Фінальний свисток арбітра зафіксував результативну перемогу «Шахтаря» U-19 3:2.

Наступний поєдинок юнацької першості України команда Олексія Бєліка зіграє вже після міжнародної паузи на матчі збірних 30 березня з «Оболонню» U-19.

Головний тренер «Шахтаря» U-19 Олексій Бєлік:

«Шахтар» U19 не повинен завершувати поєдинок, ведучи 3:0, із рахунком 3:2, і давати супернику можливість відігратися. Таким чином ми даємо сигнал майбутнім опонентам, що навіть за великого відриву в рахунку гру ще не закінчено. Команда добре розпочала зустріч і забила три м’ячі. Повинні були ще двічі забивати, але якщо, наприклад, у матчі з «Колосом» U19 ми не реалізовували моменти, то зараз деякі гравці подумали, що після трьох забитих долю матчу вирішено і не потрібно пресингувати й грати з повною самовіддачею. У першому пропущеному м’ячі провина не тільки воротаря – багато футболістів недопрацювали, адже футболісти «Миная» U19 опинилися на ударній позиції, коли не мали цього робити. «Шахтар» U19 – це команда, яка грає інтелектуально, майстерно, через середній та короткий пас, а також із належною взаємодією, коли один футболіст знає наступну дію партнера. Наші хлопці мають так грати, і якщо виконавець не має необхідних навичок, він не має бути в команді. Ми приділяємо велику увагу розумному футболу, проте це не означає, що не потрібно брати участь у боротьбі, використовувати прискорення і допомагати партнерам у захисті. Без цього всі навички та взаєморозуміння не працюватимуть. Ми завжди маємо виходити на гру з повною концентрацією та самовіддачею, діючи у високому темпі. Матч з «Минаєм» U19 є дзвіночком для гравців перед вирішальним відрізком сезону. Сподіваюсь, ми матимемо достатньо часу під час паузи для пропрацювання проблем. Організуємо тренувальний процес таким чином, щоб гравці відпочили, але цей відпочинок не затягувався. Вирішили провести товариський поєдинок з ЮКСА 15 березня. Розуміємо, що троє гравців поїдуть на матчі юнацької збірної та стільки ж повернеться до розташування команди, а дехто з футболістів, ймовірно, приєднається до першої команди на товариський поєдинок з «Карпатами». Також проведемо спаринг з вишгородською «Чайкою». Контрольні матчі нададуть великий обсяг інформації про гравців, на яких розраховуватиму у вирішальному відрізку сезону.

Чемпіонат України U-19. 21-й тур, 11 березня

Шахтар U-19 – Минай U-19 – 3:2 (3:1)

Голи: 1:0 Сметана (14), 2:0 Бундаш (17), 3:0 Князєв (35), 3:1 Михайлів (37), 3:2 Гайдук (90+5)

Шахтар U-19: Баглай, Дрозд, Удод, Огарков, Пушкарьов (к), Янович, Ющенко (Трифаненко, 86), Бундаш (Башмарін, 73), Тоіров (Ломага, 62), Сметана (Тютюнов, 86), Князєв (Дабо, 73)

Відеоогляд матчу

Відеозапис матчу