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  4. Легенда Ливерпуля: «Мудрик? Рад, что он забил. Видел его в Лиге чемпионов»
Англия
12 марта 2024, 07:25 |
1080
1

Легенда Ливерпуля: «Мудрик? Рад, что он забил. Видел его в Лиге чемпионов»

Джейми Каррагер прокомментировал забитый мяч Михаила в ворота «Ньюкасла»

12 марта 2024, 07:25 |
1080
1
Легенда Ливерпуля: «Мудрик? Рад, что он забил. Видел его в Лиге чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

11 марта состоялся матч 28-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу лондонского клуба.

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте вместо Рахима Стерлинга. На 76-й Мудрик отметился забитым мячом.

После завершения встречи легендарный игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал забитый мяч украинца:

«Я рад, что он забил, ему [в «Челси»] нелегко.

Я видел его в Лиге чемпионов несколько лет назад и подумал, что там был [настоящий] игрок – надеюсь, это начало чего-то», – цитирует слова Каррагера BBC.

Видеообзор матча Челси – Ньюкасл – 3:2

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Джейми Каррагер Ливерпуль Челси Ньюкасл Челси - Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик Лига чемпионов
Источник BBC
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Gudok
малолетки-редактора уже наверно с утра все портреты мудрыка обкончали
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