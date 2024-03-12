Легенда Ливерпуля: «Мудрик? Рад, что он забил. Видел его в Лиге чемпионов»

11 марта состоялся матч 28-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу лондонского клуба.

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте вместо Рахима Стерлинга. На 76-й Мудрик отметился забитым мячом.

После завершения встречи легендарный игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал забитый мяч украинца:

«Я рад, что он забил, ему [в «Челси»] нелегко.

Я видел его в Лиге чемпионов несколько лет назад и подумал, что там был [настоящий] игрок – надеюсь, это начало чего-то», – цитирует слова Каррагера BBC.

Видеообзор матча Челси – Ньюкасл – 3:2