ФОТО. Не стал героем. Лицо Роналду после вылета из Лига чемпионов Азии

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов Азии саудовский Аль-Наср по пенальти уступил команде Аль-Айн из ОАЭ.

После поражения в первом матче (0:1) Аль-Наср уступал 0:2 во второй поединке, но затем забил три мяча и сумел ликвидировать гандикап в основное время игры (3:2). Были назначены овертаймы. Аль-Айн сумел выйти вперед по сумме двух матчей, но звездный португальский форвард хозяев Криштиану Роналду сравнял счет на 118-й минуте.

Судья назначил послематчевые пенальти, где больше повезло клубу из ОАЭ. У саудовской команды только Роналду забил 11-метровый, а трое его партнеров дрогнули и не сумели реализовать свои удары. Аль-Айн вышел в полуфинал ЛЧ Азии, где сыграет против саудовской команды – Аль-Иттихад и Аль-Хиляль определят победителя 12 марта (0:2 в первой игре).

Лига чемпионов Азии. 1/4 финала

Ответный матч, 11 марта

Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Аль-Айн (ОАЭ) – 4:3 (д.в.), пен 1:3 (первый матч – 0:1)

Голы: Гариб, 45+5, Эйса, 51 (автогол), Теллес, 72, Роналду, 118 – Рахими, 28, 45, Аль-Шамси, 103

Пенальти: Брозович (не забил), Рахими (0:1), Теллес (не забил), Каку (0:2), Роналду (1:2), Аль-Шамси (1:3), Отавиу (не забил).

ФОТО. Лицо Роналду после вылета из Лига чемпионов Азии