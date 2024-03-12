Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Не стал героем. Лицо Роналду после вылета из Лига чемпионов Азии
Саудовская Аравия
12 марта 2024, 01:35 | Обновлено 12 марта 2024, 01:57
476
0

ФОТО. Не стал героем. Лицо Роналду после вылета из Лига чемпионов Азии

Саудовский Аль-Наср по пенальти уступил команде Аль-Айн из ОАЭ

12 марта 2024, 01:35 | Обновлено 12 марта 2024, 01:57
476
0
ФОТО. Не стал героем. Лицо Роналду после вылета из Лига чемпионов Азии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов Азии саудовский Аль-Наср по пенальти уступил команде Аль-Айн из ОАЭ.

После поражения в первом матче (0:1) Аль-Наср уступал 0:2 во второй поединке, но затем забил три мяча и сумел ликвидировать гандикап в основное время игры (3:2). Были назначены овертаймы. Аль-Айн сумел выйти вперед по сумме двух матчей, но звездный португальский форвард хозяев Криштиану Роналду сравнял счет на 118-й минуте.

Судья назначил послематчевые пенальти, где больше повезло клубу из ОАЭ. У саудовской команды только Роналду забил 11-метровый, а трое его партнеров дрогнули и не сумели реализовать свои удары. Аль-Айн вышел в полуфинал ЛЧ Азии, где сыграет против саудовской команды – Аль-Иттихад и Аль-Хиляль определят победителя 12 марта (0:2 в первой игре).

Лига чемпионов Азии. 1/4 финала

Ответный матч, 11 марта

Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Аль-Айн (ОАЭ) – 4:3 (д.в.), пен 1:3 (первый матч – 0:1)

Голы: Гариб, 45+5, Эйса, 51 (автогол), Теллес, 72, Роналду, 118 – Рахими, 28, 45, Аль-Шамси, 103

Пенальти: Брозович (не забил), Рахими (0:1), Теллес (не забил), Каку (0:2), Роналду (1:2), Аль-Шамси (1:3), Отавиу (не забил).

ФОТО. Лицо Роналду после вылета из Лига чемпионов Азии

litso-ronaldu-posle-vyleta-iz-lch-azii
litso-ronaldu-posle-vyleta-iz-lch-azii-foto-1
litso-ronaldu-posle-vyleta-iz-lch-azii-foto-2
litso-ronaldu-posle-vyleta-iz-lch-azii-foto-3
litso-ronaldu-posle-vyleta-iz-lch-azii-foto-4
По теме:
ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после супергола за Челси в ворота Ньюкасла
ФОТО. Мудрик попал на постер с финальным результатом игры Челси – Ньюкасл
Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Лига чемпионов Азии серия пенальти Аль-Айн фото фотогалерея
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер может попасть в основной раунд ЛЧ. Предполагаемый посев в еврокубках
Футбол | 11 марта 2024, 23:00 2
Шахтер может попасть в основной раунд ЛЧ. Предполагаемый посев в еврокубках
Шахтер может попасть в основной раунд ЛЧ. Предполагаемый посев в еврокубках

Эксперты видят горняков во 2-й корзине посева следующей Лиги чемпионов

ФОТО. Джошуа после победы над Нганну встретился с легендарным футболистом
Бокс | 11 марта 2024, 10:01 0
ФОТО. Джошуа после победы над Нганну встретился с легендарным футболистом
ФОТО. Джошуа после победы над Нганну встретился с легендарным футболистом

Златан Ибрагимович сфотографировался с британским боксером

Прелюдия к кризису. Анчелотти оценил матч Реала, в котором Лунину не забили
Футбол | 11.03.2024, 07:01
Прелюдия к кризису. Анчелотти оценил матч Реала, в котором Лунину не забили
Прелюдия к кризису. Анчелотти оценил матч Реала, в котором Лунину не забили
Коноплянка завершит карьеру. Стало известно, чем Евгений будет заниматься
Футбол | 11.03.2024, 15:48
Коноплянка завершит карьеру. Стало известно, чем Евгений будет заниматься
Коноплянка завершит карьеру. Стало известно, чем Евгений будет заниматься
Снова она. Стала известна следующая соперница Костюк в Индиан-Вэллс
Теннис | 11.03.2024, 08:16
Снова она. Стала известна следующая соперница Костюк в Индиан-Вэллс
Снова она. Стала известна следующая соперница Костюк в Индиан-Вэллс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Спортврач рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную Украины в марте
Спортврач рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную Украины в марте
10.03.2024, 07:21 23
Футбол
ВИДЕО. Майк Тайсон показал свою форму накануне боя с Джейком Полом
ВИДЕО. Майк Тайсон показал свою форму накануне боя с Джейком Полом
11.03.2024, 07:48 4
Бокс
Бенфика не отпустила игрока в сборную Украины
Бенфика не отпустила игрока в сборную Украины
10.03.2024, 11:27 8
Футбол
Игроки Зари хотят бойкотировать матч с Динамо. Стали известны причины
Игроки Зари хотят бойкотировать матч с Динамо. Стали известны причины
10.03.2024, 15:04 43
Футбол
Игра окончена. Фьюри озвучил свои планы после двух боев с Усиком
Игра окончена. Фьюри озвучил свои планы после двух боев с Усиком
11.03.2024, 07:20 2
Бокс
Костюк вышла в 1/8 финала в Индиан-Уэллсе. Вондроушова отказалась играть
Костюк вышла в 1/8 финала в Индиан-Уэллсе. Вондроушова отказалась играть
10.03.2024, 07:58 7
Теннис
Мичел оценил матч, в котором ассистировал Цыганков и рассказал о его травме
Мичел оценил матч, в котором ассистировал Цыганков и рассказал о его травме
10.03.2024, 07:05
Футбол
Футболиста Динамо наказали из-за проблем с дисциплиной и спортивным режимом
Футболиста Динамо наказали из-за проблем с дисциплиной и спортивным режимом
10.03.2024, 20:35 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем