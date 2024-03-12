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  4. ФОТО. Мудрик попал на постер с финальным результатом игры Челси – Ньюкасл
Англия
12 марта 2024, 00:20 | Обновлено 12 марта 2024, 00:21
644
0

ФОТО. Мудрик попал на постер с финальным результатом игры Челси – Ньюкасл

11 марта лондонцы обыграли «сорок» со счетом 3:2

12 марта 2024, 00:20 | Обновлено 12 марта 2024, 00:21
644
0
ФОТО. Мудрик попал на постер с финальным результатом игры Челси – Ньюкасл
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

11 марта состоялся матч 28-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу лондонского клуба.

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте вместо Рахима Стерлинга. На 76-й Мудрик отметился забитым мячом.

Пресс-служба «Челси» опубликовала постер с финальным результатом поединка с изображением украинца.

ФОТО. Мудрик попал на постер Челси с финальным результатом игры с Ньюкаслом

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Источник Sport.ua
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