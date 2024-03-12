ФОТО. Мудрик попал на постер с финальным результатом игры Челси – Ньюкасл
11 марта лондонцы обыграли «сорок» со счетом 3:2
11 марта состоялся матч 28-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу лондонского клуба.
Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте вместо Рахима Стерлинга. На 76-й Мудрик отметился забитым мячом.
Пресс-служба «Челси» опубликовала постер с финальным результатом поединка с изображением украинца.
ФОТО. Мудрик попал на постер Челси с финальным результатом игры с Ньюкаслом
GET IN!! 😤#CFC | #CheNew pic.twitter.com/sAaZYnBi9K— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 11, 2024
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