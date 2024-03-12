ФОТО. Мудрик попал на постер с финальным результатом игры Челси – Ньюкасл

11 марта состоялся матч 28-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу лондонского клуба.

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте вместо Рахима Стерлинга. На 76-й Мудрик отметился забитым мячом.

Пресс-служба «Челси» опубликовала постер с финальным результатом поединка с изображением украинца.

ФОТО. Мудрик попал на постер Челси с финальным результатом игры с Ньюкаслом