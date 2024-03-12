Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после супергола за Челси в ворота Ньюкасла
Англия
12 марта 2024, 00:30 |
645
0

ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после супергола за Челси в ворота Ньюкасла

Михаил помог лондонцам обыграть соперников 3:2 в 28-м туре АПЛ

12 марта 2024, 00:30 |
645
0
ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после супергола за Челси в ворота Ньюкасла
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

11 марта состоялся матч 28-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу лондонского клуба.

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте вместо Рахима Стерлинга. На 76-й Мудрик отметился забитым мячом.

Это 4-й гол украинца в сезоне Английской Премьер-лиги, он провел 21 поединок за «Челси».

В объектив камер попали эмоции украинца после забитого мяча.

ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после супергола за Челси в ворота Ньюкасла

mudrik-emotsii
mudrik-emotsii-foto-1
mudrik-emotsii-foto-2
mudrik-emotsii-foto-3
mudrik-emotsii-foto-4
По теме:
ФОТО. Мудрик попал на постер с финальным результатом игры Челси – Ньюкасл
Челси с голом Мудрика обыграл Ньюкасл и приблизился к сорокам в таблице АПЛ
ВИДЕО. Мудрик забил супергол в ворота Ньюкасла, 4-й в сезоне АПЛ
фото фотогалерея Михаил Мудрик Челси Ньюкасл Челси - Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу эмоции празднование гола
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Джошуа после победы над Нганну встретился с легендарным футболистом
Бокс | 11 марта 2024, 10:01 0
ФОТО. Джошуа после победы над Нганну встретился с легендарным футболистом
ФОТО. Джошуа после победы над Нганну встретился с легендарным футболистом

Златан Ибрагимович сфотографировался с британским боксером

Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины. За что волнуется Карло?
Футбол | 11 марта 2024, 00:16 10
Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины. За что волнуется Карло?
Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины. За что волнуется Карло?

Андрей может сыграть в матче против Боснии и Герцеговины

Луис Адриано: закат карьеры топ-бомбардира Шахтера
Футбол | 11.03.2024, 23:05
Луис Адриано: закат карьеры топ-бомбардира Шахтера
Луис Адриано: закат карьеры топ-бомбардира Шахтера
Коноплянка завершит карьеру. Стало известно, чем Евгений будет заниматься
Футбол | 11.03.2024, 15:48
Коноплянка завершит карьеру. Стало известно, чем Евгений будет заниматься
Коноплянка завершит карьеру. Стало известно, чем Евгений будет заниматься
Игра окончена. Фьюри озвучил свои планы после двух боев с Усиком
Бокс | 11.03.2024, 07:20
Игра окончена. Фьюри озвучил свои планы после двух боев с Усиком
Игра окончена. Фьюри озвучил свои планы после двух боев с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин принял решение относительно будущего в Реале и озвучил его Пересу
Лунин принял решение относительно будущего в Реале и озвучил его Пересу
10.03.2024, 08:41 1
Футбол
Милевский признался, сколько зарабатывал в год, когда выступал за Динамо
Милевский признался, сколько зарабатывал в год, когда выступал за Динамо
10.03.2024, 07:56 16
Футбол
Муж Свитолиной повесил баранку 8-й ракетке мира на Мастерсе в Индиан-Уэллсе
Муж Свитолиной повесил баранку 8-й ракетке мира на Мастерсе в Индиан-Уэллсе
10.03.2024, 08:20 1
Теннис
Бенфика не отпустила игрока в сборную Украины
Бенфика не отпустила игрока в сборную Украины
10.03.2024, 11:27 8
Футбол
ВИДЕО. Майк Тайсон показал свою форму накануне боя с Джейком Полом
ВИДЕО. Майк Тайсон показал свою форму накануне боя с Джейком Полом
11.03.2024, 07:48 4
Бокс
Леннокс Льюис назвал главную причину поражения Кличко в бою с Фьюри
Леннокс Льюис назвал главную причину поражения Кличко в бою с Фьюри
11.03.2024, 10:20 5
Бокс
Костюк вышла в 1/8 финала в Индиан-Уэллсе. Вондроушова отказалась играть
Костюк вышла в 1/8 финала в Индиан-Уэллсе. Вондроушова отказалась играть
10.03.2024, 07:58 7
Теннис
Ребров довызвал в сборную Украины двух игроков из Динамо и Днепра-1
Ребров довызвал в сборную Украины двух игроков из Динамо и Днепра-1
11.03.2024, 13:00 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем