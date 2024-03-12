ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после супергола за Челси в ворота Ньюкасла
Михаил помог лондонцам обыграть соперников 3:2 в 28-м туре АПЛ
11 марта состоялся матч 28-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу лондонского клуба.
Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте вместо Рахима Стерлинга. На 76-й Мудрик отметился забитым мячом.
Это 4-й гол украинца в сезоне Английской Премьер-лиги, он провел 21 поединок за «Челси».
В объектив камер попали эмоции украинца после забитого мяча.
ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после супергола за Челси в ворота Ньюкасла
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