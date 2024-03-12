11 марта состоялся матч 28-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу лондонского клуба.

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте вместо Рахима Стерлинга. На 76-й Мудрик отметился забитым мячом.

Это 4-й гол украинца в сезоне Английской Премьер-лиги, он провел 21 поединок за «Челси».

В объектив камер попали эмоции украинца после забитого мяча.

ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после супергола за Челси в ворота Ньюкасла