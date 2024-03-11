Саудовская Аравия11 марта 2024, 23:19 |
1914
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ВИДЕО. Выжала ногами 235 кг. Невеста Роналду похвасталась суперформой
Джорджина Родригес опубликовала видео в сториз
11 марта 2024, 23:19 |
1914
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Девушка звездного футболиста саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес похвасталась суперформой из спортазала.
30-летняя испанка аргентинского происхождения выставила видео в своем Instagram. Девушка утверждает, что выжила ногами 234 килограм.
Ранее Джорджина рассказала, когда Роналду завершит карьеру, а также похвасталась самой дорогой сумкой.
ВИДЕО. Выжала ногами 235 кг. Невеста Роналду похвасталась суперформой
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Комментарии 1
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Сині зазвичай - по 20 кг, а жовті по 15. Може там якісь нестандартні млинці, звичайно... Ну і амплітуда теж - таке. Якщо вже хвалитись, то хвалитись якісно ))
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