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Саудовская Аравия
11 марта 2024, 23:19 |
1914
1

ВИДЕО. Выжала ногами 235 кг. Невеста Роналду похвасталась суперформой

Джорджина Родригес опубликовала видео в сториз

11 марта 2024, 23:19 |
1914
1
ВИДЕО. Выжала ногами 235 кг. Невеста Роналду похвасталась суперформой
Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджина Родригес

Девушка звездного футболиста саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес похвасталась суперформой из спортазала.

30-летняя испанка аргентинского происхождения выставила видео в своем Instagram. Девушка утверждает, что выжила ногами 234 килограм.

Ранее Джорджина рассказала, когда Роналду завершит карьеру, а также похвасталась самой дорогой сумкой.

ВИДЕО. Выжала ногами 235 кг. Невеста Роналду похвасталась суперформой

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Джорджина Родригес видео Криштиану Роналду
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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samird
Сині зазвичай - по 20 кг, а жовті по 15. Може там якісь нестандартні млинці, звичайно... Ну і амплітуда теж - таке. Якщо вже хвалитись, то хвалитись якісно ))
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