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Украина. Премьер лига
11 марта 2024, 23:29 |
1125
1

Игрок Динамо отреагировал на слухи о проблемах с дисциплиной и режимом

Роман Саленко опроверг эту информацию

11 марта 2024, 23:29 |
1125
1
Игрок Динамо отреагировал на слухи о проблемах с дисциплиной и режимом
ФК Динамо. Роман Саленко

18-летний украинский полузащитник киевского «Динамо» U-19 Роман Саленко отреагировал на информацию СМИ, что у него проблемы с дисциплиной и режимом, из-за чего он не играет в последнее время.

«Честно говоря, я был очень удивлен, когда прочитал это про себя и совершенно не понял, для чего это было сделано. Ведь в самом начале межсезонных сборов я повредил ахилл и поэтому долго время не тренировался. Какое-то время ходил в специальном сапоге на травмированной ноге. Только где-то неделю назад врачи позволили мне от него избавиться.

С тех пор я начал тренироваться по индивидуальной программе под руководством реабилитолога. Уже занимаюсь беговой работой, а сегодня начну тренироваться с мячом. Если всё будет хорошо, то уже на следующей неделе смогу приступить к тренировкам в общей группе», – рассказал Саленко.

Роман – сын экс-форварда «Динамо» Олега Саленко. На профессиональном уровне он дебютировал в составе вышгородского «Диназа». В «Динамо» он выступает с августа 2022 года, присоединившись к команде U-19. В составе сборной Украины U-19 провел 3 матча, результавными действиями не отличился.

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Динамо Киев Олег Саленко Динамо Киев U-19
Источник Динамо Киев от Шурика
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Gargantua
это из-за папы наверное
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