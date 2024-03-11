Игрок Динамо отреагировал на слухи о проблемах с дисциплиной и режимом

18-летний украинский полузащитник киевского «Динамо» U-19 Роман Саленко отреагировал на информацию СМИ, что у него проблемы с дисциплиной и режимом, из-за чего он не играет в последнее время.

«Честно говоря, я был очень удивлен, когда прочитал это про себя и совершенно не понял, для чего это было сделано. Ведь в самом начале межсезонных сборов я повредил ахилл и поэтому долго время не тренировался. Какое-то время ходил в специальном сапоге на травмированной ноге. Только где-то неделю назад врачи позволили мне от него избавиться.

С тех пор я начал тренироваться по индивидуальной программе под руководством реабилитолога. Уже занимаюсь беговой работой, а сегодня начну тренироваться с мячом. Если всё будет хорошо, то уже на следующей неделе смогу приступить к тренировкам в общей группе», – рассказал Саленко.

Роман – сын экс-форварда «Динамо» Олега Саленко. На профессиональном уровне он дебютировал в составе вышгородского «Диназа». В «Динамо» он выступает с августа 2022 года, присоединившись к команде U-19. В составе сборной Украины U-19 провел 3 матча, результавными действиями не отличился.