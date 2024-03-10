Футболиста Динамо наказали из-за проблем с дисциплиной и спортивным режимом

У 18-летнего украинского полузащитника киевского «Динамо U-19» Романа Саленко есть проблемы с дисциплиной.

Об этом сообщает «Футбол24». Саленко не попал ни в одну из заявок на матчи молодежки киевского клуба, а также не участвовал в зимних сборах, хотя еще осенью вызывался даже в юношескую сборную Украины.

Никакой конкретной травмы у него нет. У Романа проблемы не только с дисциплиной, но и со спортивным режимом.

Роман – сын экс-форварда «Динамо» Олега Саленко. На профессиональном уровне он дебютировал в составе вышгородского «Диназа». В «Динамо» он выступает с августа 2022 года, присоединившись к команде U-19. В составе сборной Украины U-19 провел 3 матча, результавными действиями не отличился.