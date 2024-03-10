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  4. Футболиста Динамо наказали из-за проблем с дисциплиной и спортивным режимом
Украина. Премьер лига
10 марта 2024, 20:35 |
4277
8

Футболиста Динамо наказали из-за проблем с дисциплиной и спортивным режимом

Роман Саленко не попал ни в одну из заявок на матчи молодежки киевского клуба

10 марта 2024, 20:35 |
4277
8
Футболиста Динамо наказали из-за проблем с дисциплиной и спортивным режимом
ФК Динамо Киев. Роман Саленко

У 18-летнего украинского полузащитника киевского «Динамо U-19» Романа Саленко есть проблемы с дисциплиной.

Об этом сообщает «Футбол24». Саленко не попал ни в одну из заявок на матчи молодежки киевского клуба, а также не участвовал в зимних сборах, хотя еще осенью вызывался даже в юношескую сборную Украины.

Никакой конкретной травмы у него нет. У Романа проблемы не только с дисциплиной, но и со спортивным режимом.

Роман – сын экс-форварда «Динамо» Олега Саленко. На профессиональном уровне он дебютировал в составе вышгородского «Диназа». В «Динамо» он выступает с августа 2022 года, присоединившись к команде U-19. В составе сборной Украины U-19 провел 3 матча, результавными действиями не отличился.

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Динамо Киев Олег Саленко
Источник Футбол 24
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Комментарии 8
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ViAn
У нього травма ахіла. Ніяких порушень режиму. Не треба розміщувати неперевірені вологі фантазії окремих журналістів.
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+1
GloryUkraine
Цікаво, а у Леоненка діти є?
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+1
umnuy2
светлинький какой-то -наверное от Михайличенко
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0
umnuy2
вот так у нас всё-думаю там и таланта нифига нема,папа устроил а тип чьё то место занимал всё время.
Это как калитвинцев суперзвезда-где тот калитвинцев чего он добился.Или вон Суркиса сын вратарь.Это же кино-типа как Гельзин выходил играть в 80 лет потому что это же его клуб он же заплатил
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0
umnuy2
Папа когда я уже пойду во второй класс,я уже 10 лет в первом-----Не тринди,наливай
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0
Юрий Щербань
Гены отца бухает наверно
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0
Remark
Алкаш
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-1
Mr Voevudskiy
Звэзда
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