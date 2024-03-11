Руководство лондонского футбольного клуба «Челси» готово продать 15 игроков в летнее трансферное окно.

Об этом сообщает Football London. По информации источника, клуб готов признать, что большинство предыдущих приобретений оказались провальными. Из-за высоких цен и больших зарплат новичков, «Челси» рискует нарушить правила финансового фейр-плей и столкнуться с санкциями.

Точные имена футболистов не называются. Однако сообщается, что большинство футболистов, которые будут проданы, сейчас находятся в арендах.

За «Челсы» выступает украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик, который присоединился к «пенсионерам» зимой 2023 года из донецкого «Шахтера». Сумма трансфера – 70 + 30 млн евро. Ранее The Telegraph писал, что Михаил не должен покинуть «синих» летом, хоть клуб и намерен подписать на его позицию Нико Уильямса.