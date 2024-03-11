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  4. И Мудрика тоже? Челси продаст 15 игроков в летнее трансферное окно
Англия
11 марта 2024, 22:52 |
1229
1

И Мудрика тоже? Челси продаст 15 игроков в летнее трансферное окно

Руководство клуба понимает, что большинство приобретений оказались провальными

11 марта 2024, 22:52 |
1229
1
И Мудрика тоже? Челси продаст 15 игроков в летнее трансферное окно
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Руководство лондонского футбольного клуба «Челси» готово продать 15 игроков в летнее трансферное окно.

Об этом сообщает Football London. По информации источника, клуб готов признать, что большинство предыдущих приобретений оказались провальными. Из-за высоких цен и больших зарплат новичков, «Челси» рискует нарушить правила финансового фейр-плей и столкнуться с санкциями.

Точные имена футболистов не называются. Однако сообщается, что большинство футболистов, которые будут проданы, сейчас находятся в арендах.

За «Челсы» выступает украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик, который присоединился к «пенсионерам» зимой 2023 года из донецкого «Шахтера». Сумма трансфера – 70 + 30 млн евро. Ранее The Telegraph писал, что Михаил не должен покинуть «синих» летом, хоть клуб и намерен подписать на его позицию Нико Уильямса.

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Челси трансферы трансферы АПЛ Михаил Мудрик
Источник Football London
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Boodya
З цієї новини я зрозумів, що ніхто ще цього незнає, і спорт.юа питає в нас
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