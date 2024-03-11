Пресс-служба испанского клуба «Жироны» опубликовала забавное видео, на котором 23-летний испанец Эрик Гарсия обучает каталонскому языку 26-летнего украинского футболиста Виктора Цыганкова.

Защитник сказал пару фраз на каталанском, а также объяснил их значение. Украинец повторял за своим партнером.

Напомним, что Цыганков получил травму в последнем матче «Жироны» против «Осасуны». Ранее сообщалось, что Виктор избежал серьезного повреждения и максимум пропустит субботний матч Ла Лиги против «Хетафе» (16 марта).

ВИДЕО. Как лидер Жироны обучает Цыганкова каталанскому языку