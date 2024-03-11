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  4. ВИДЕО. Как лидер Жироны обучает Цыганкова каталанскому языку
Испания
11 марта 2024, 22:14 |
1135
2

ВИДЕО. Как лидер Жироны обучает Цыганкова каталанскому языку

Эрик Гарсия дал пару уроков Виктору

11 марта 2024, 22:14 |
1135
2
ВИДЕО. Как лидер Жироны обучает Цыганкова каталанскому языку
Twitter. Виктор Цыганков и Эрик Гарсия

Пресс-служба испанского клуба «Жироны» опубликовала забавное видео, на котором 23-летний испанец Эрик Гарсия обучает каталонскому языку 26-летнего украинского футболиста Виктора Цыганкова.

Защитник сказал пару фраз на каталанском, а также объяснил их значение. Украинец повторял за своим партнером.

Напомним, что Цыганков получил травму в последнем матче «Жироны» против «Осасуны». Ранее сообщалось, что Виктор избежал серьезного повреждения и максимум пропустит субботний матч Ла Лиги против «Хетафе» (16 марта).

ВИДЕО. Как лидер Жироны обучает Цыганкова каталанскому языку

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Источник: Цыганков избежал худшего в ситуации с травмой колена
видео Эрик Гарсия Виктор Цыганков Жирона
Источник Sport.ua
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Oleksandr Taktaiev
Вас послухати, то в Жироні всі лідери 🤣
Ерік і Алеш - різні люди.
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0
India Life
На каталонському навiть в Барселонi нiхто не розмовляе  
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-2
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