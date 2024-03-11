ВИДЕО. Как лидер Жироны обучает Цыганкова каталанскому языку
Эрик Гарсия дал пару уроков Виктору
Пресс-служба испанского клуба «Жироны» опубликовала забавное видео, на котором 23-летний испанец Эрик Гарсия обучает каталонскому языку 26-летнего украинского футболиста Виктора Цыганкова.
Защитник сказал пару фраз на каталанском, а также объяснил их значение. Украинец повторял за своим партнером.
Напомним, что Цыганков получил травму в последнем матче «Жироны» против «Осасуны». Ранее сообщалось, что Виктор избежал серьезного повреждения и максимум пропустит субботний матч Ла Лиги против «Хетафе» (16 марта).
ВИДЕО. Как лидер Жироны обучает Цыганкова каталанскому языку
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