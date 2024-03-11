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WTA
11 марта 2024, 22:01 |
463
0

Киченок и Остапенко вышли в 1/4 финала престижного турнира в Индиан-Уэллсе

Людмила и Алена в двух сетах обыграли тандем Сюко Аояма / Александра Крунич

11 марта 2024, 22:01 |
463
0
Киченок и Остапенко вышли в 1/4 финала престижного турнира в Индиан-Уэллсе
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в четвертьфинал парного разряда на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Во 2-м раунде тысячника украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах переиграли тандем Сюко Аояма (Япония) / Александра Крунич (Сербия).

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары. Хард. 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) [8] – Сюко Аояма (Япония) / Александра Крунич (Сербия) – 6:4, 6:4

В четвертьфинале престижных соревнований в США украинско-латвийский дуэт сыграет против Николь Мелихар / Эллен Перес.

Украину на турнире в Индиан-Уэллсе также продолжают представлять Элина Свитолина и Марта Костюк в одиночном разряде. Свитолина в 1/16 финала сыграет против Эммы Наварро, а Марта в 1/8 проведет поединок с Анастасией Павлюченковой.

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Сюко Аояма Александра Крунич Людмила Киченок Алена Остапенко WTA Индиан-Уэллс
Источник Sport.ua
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