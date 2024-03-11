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  4. Сыграет ли против Зинченко? Стали известны сроки восстановления Эдерсона
Англия
11 марта 2024, 21:37 |
768
0

Сыграет ли против Зинченко? Стали известны сроки восстановления Эдерсона

Основной голкипер «Манчестер Сити» получил травму ноги в матче против «Ливерпуля»

11 марта 2024, 21:37 |
768
0
Сыграет ли против Зинченко? Стали известны сроки восстановления Эдерсона
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

10 марта состоялся центральный матч 28-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 1:1.

30-летний бразильский вратарь «горожан» Эдерсон вышел на поле в стартовом составе и был заменен из-за травмы на 56-й минуте на Штефана Ортегу.

Бразилец повредил ногу, когда сбил Дарвина Нуньеса в штрафной.

Как сообщает SkySport, срок восстановления может составить до 4 недель. Скорее всего, Эдерсон пропустит матч 1/4 финала Кубка Англии против «Ньюкасла» 16 марта, а также под вопросом остается его участие в поединке 29-го тура АПЛ против «Арсенала» 31 марта.

Отметим, что за «канониров» выступает украинский защитник Александр Зинченко.

В текущем сезоне на счету Эдерсона 34 матча за «Манчестер Сити». На его счету 31 пропущенный мяч. В 9 поединках он отыграл на ноль.

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Источник Sky Sports
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