Сыграет ли против Зинченко? Стали известны сроки восстановления Эдерсона

10 марта состоялся центральный матч 28-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 1:1.

30-летний бразильский вратарь «горожан» Эдерсон вышел на поле в стартовом составе и был заменен из-за травмы на 56-й минуте на Штефана Ортегу.

Бразилец повредил ногу, когда сбил Дарвина Нуньеса в штрафной.

Как сообщает SkySport, срок восстановления может составить до 4 недель. Скорее всего, Эдерсон пропустит матч 1/4 финала Кубка Англии против «Ньюкасла» 16 марта, а также под вопросом остается его участие в поединке 29-го тура АПЛ против «Арсенала» 31 марта.

Отметим, что за «канониров» выступает украинский защитник Александр Зинченко.

В текущем сезоне на счету Эдерсона 34 матча за «Манчестер Сити». На его счету 31 пропущенный мяч. В 9 поединках он отыграл на ноль.