Главный тренер сборной Украины U-19 признался, почему вызвал сына Шевченко

11 марта тренер официальный сайт УАФ опубликовал интервью с главным тренером сборной Украины U-19 Дмитрием Михайленко.

У специалиста спросили, почему в заявку на мартовские матчи элит-раунда Евро-2024 попал сын Андрея Шевченко Кристиан:

– Не можем не спросить Вас о сыне Андрее Шевченко, Кристиане. Благодаря каким качествам он обратил на себя внимание?

– Этот футболист выступает в сильном чемпионате – я не думаю, что возникнут какие-либо вопросы конкурентности английского первенства. Кристиан там играет и забивает, отличившись в последних семи матчах семь раз. Он прошел академию Челси, а это также говорит о знаке качества игрока, – сказал Михайленко.