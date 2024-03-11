Главный тренер сборной Украины U-19 признался, почему вызвал сына Шевченко
Дмитрий Михайленко уверен в уровне футбола в Англии и в игре Кристиана
11 марта тренер официальный сайт УАФ опубликовал интервью с главным тренером сборной Украины U-19 Дмитрием Михайленко.
У специалиста спросили, почему в заявку на мартовские матчи элит-раунда Евро-2024 попал сын Андрея Шевченко Кристиан:
– Не можем не спросить Вас о сыне Андрее Шевченко, Кристиане. Благодаря каким качествам он обратил на себя внимание?
– Этот футболист выступает в сильном чемпионате – я не думаю, что возникнут какие-либо вопросы конкурентности английского первенства. Кристиан там играет и забивает, отличившись в последних семи матчах семь раз. Он прошел академию Челси, а это также говорит о знаке качества игрока, – сказал Михайленко.
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