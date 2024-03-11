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Молодежные турниры
11 марта 2024, 20:24 |
1921
1

Главный тренер сборной Украины U-19 признался, почему вызвал сына Шевченко

Дмитрий Михайленко уверен в уровне футбола в Англии и в игре Кристиана

11 марта 2024, 20:24 |
1921
1
Главный тренер сборной Украины U-19 признался, почему вызвал сына Шевченко
Instagram. Кристиан Шевченко

11 марта тренер официальный сайт УАФ опубликовал интервью с главным тренером сборной Украины U-19 Дмитрием Михайленко.

У специалиста спросили, почему в заявку на мартовские матчи элит-раунда Евро-2024 попал сын Андрея Шевченко Кристиан:

– Не можем не спросить Вас о сыне Андрее Шевченко, Кристиане. Благодаря каким качествам он обратил на себя внимание?

– Этот футболист выступает в сильном чемпионате – я не думаю, что возникнут какие-либо вопросы конкурентности английского первенства. Кристиан там играет и забивает, отличившись в последних семи матчах семь раз. Он прошел академию Челси, а это также говорит о знаке качества игрока, – сказал Михайленко.

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Дмитрий Михайленко Андрей Шевченко Кристиан Шевченко сборная Украины по футболу U-19 чемпионат Европы по футболу U-19
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Alex196
Він не викликав .йому вписали його в склад 
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