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  4. МИХАЙЛЕНКО: «У нас есть характер, желание побеждать, это тоже много значит»
Чемпионат Европы
11 марта 2024, 16:09 |
319
0

МИХАЙЛЕНКО: «У нас есть характер, желание побеждать, это тоже много значит»

Главный тренер сборной Украины U-19 – о подготовке к элит-раунду Евро-2024

11 марта 2024, 16:09 |
319
0
МИХАЙЛЕНКО: «У нас есть характер, желание побеждать, это тоже много значит»
УАФ. Дмитрий Михайленко

С 20 по 26 марта юношеская сборная Украины будет принимать участие в элит-раунде Евро-2024 (U-19). Чтобы пробиться в финальную часть чемпионата Европы, «сине-желтым» необходимо занять первое место в соперничестве со сборными Швейцарии, Северной Македонии и Латвии. Хозяином мини-турнира будет Северная Македония, поединки квартета будут проходить в Скопье на стадионах Makedonija Gjorce Petrov и FFM Training Centre.

В преддверии сбора, посвященного подготовке к этим соревнованиям, новый главный тренер нашей команды Дмитрий Михайленко ответил на вопросы официального сайта УАФ.

— Дмитрий, как проходило заочное знакомство с вашими подопечными?

— Я многим ребятам звонил по телефону, списывался, к тому же у нас есть аналитическая группа, которая была на квалификационном раунде Евро, поэтому о способностях футболистов мне известно много. Также была возможность посмотреть на тех игроков, которые ранее были травмированы.

— По иностранцам, которых в команде пятеро, информации достаточно?

– Да. Мне сбрасывали ссылки на поединки, в которых эти футболисты участвовали, тренеры делились фитнес-данными, и сам я разговаривал с ребятами.

— Не можем не спросить вас о сыне Андрее Шевченко, Кристиане. Благодаря каким качествам он обратил на себя внимание?

— Этот футболист выступает в сильном чемпионате — я не думаю, что возникнут какие-либо вопросы о конкурентности английского первенства. Кристиан там играет и забивает, отличившись в последних семи матчах семь раз. Он прошел академию «Челси», а это также говорит о знаке качества игрока.

— Для вас грядущий турнир дебютный как для наставника сборной. Волнение присутствует?

— Есть небольшое волнение, потому что эта работа отличается от клубной. Большую часть времени приходится проводить у монитора компьютера, просматривая потенциальных кандидатов в сборную. Жду не дождусь, чтобы встретиться с командой. Будущий турнир быстротечен, всего три матча, да и времени на подготовку мало. Нет возможности что-то наигрывать — нужно, прежде всего, убедить подопечных, настроить их на тот футбол, который должен дать результат.

— Что скажете о будущих соперниках – Швейцарии, Северной Македонии и Латвии. Есть ли среди них фаворит?

– Думаю, это Швейцария. Квалификационный раунд, в котором швейцарцы обошли Италию и Швецию, тому подтверждение. Но у нас есть информация по всем соперникам. Важно хорошо подготовиться, в футболе нет ничего невозможного.

— Сборная Украины пребывает в статусе темной лошадки?

– Украина – футбольная нация. Сейчас в связи с российской агрессией у нас нет возможности проводить товарищеские матчи в отличие от других сборных. Но у нас есть характер, желание побеждать, а это тоже много значит, поэтому наша команда тоже находится в статусе одного из кандидатов на попадание в финальную часть чемпионата Европы.

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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