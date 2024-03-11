10 марта состоялся матч 28-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Сельта». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.

На трибунах стадиона присутствовали жена и сын Лунина. Анастасия опубликовала соответствующее видео в Instagram, как она и их первенец посетили «Сантьяго Бернабеу».

«Поддерживаем папу», – подписала публикацию Анастасия.

ВИДЕО. Милота дня. Жена Лунина показала, как их сын поддерживал Андрея