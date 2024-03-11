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  4. ВИДЕО. Милота дня. Жена Лунина показала, как их сын поддерживал Андрея
Испания
11 марта 2024, 19:26 |
1314
0

ВИДЕО. Милота дня. Жена Лунина показала, как их сын поддерживал Андрея

10 марта «Реал» разгромил «Сельту» со счетом 4:0 в 28-м туре Ла Лиги

11 марта 2024, 19:26 |
1314
0
ВИДЕО. Милота дня. Жена Лунина показала, как их сын поддерживал Андрея
Instagram. Андрей Лунин с сыном и женой Анастасией

10 марта состоялся матч 28-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Сельта». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.

На трибунах стадиона присутствовали жена и сын Лунина. Анастасия опубликовала соответствующее видео в Instagram, как она и их первенец посетили «Сантьяго Бернабеу».

«Поддерживаем папу», – подписала публикацию Анастасия.

ВИДЕО. Милота дня. Жена Лунина показала, как их сын поддерживал Андрея

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Андрей Лунин Анастасия Лунина (Томазова) видео Реал Мадрид Сельта Реал - Сельта Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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