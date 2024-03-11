ВИДЕО. Милота дня. Жена Лунина показала, как их сын поддерживал Андрея
10 марта «Реал» разгромил «Сельту» со счетом 4:0 в 28-м туре Ла Лиги
10 марта состоялся матч 28-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Сельта». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу королевского клуба.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.
На трибунах стадиона присутствовали жена и сын Лунина. Анастасия опубликовала соответствующее видео в Instagram, как она и их первенец посетили «Сантьяго Бернабеу».
«Поддерживаем папу», – подписала публикацию Анастасия.
ВИДЕО. Милота дня. Жена Лунина показала, как их сын поддерживал Андрея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный боксер отверг версию о недооценке соперника
Британец не видит большого фаворита в будущем противостоянии