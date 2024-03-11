Как и Свитолина. Костюк не очень довольна кортами и мячами в Индиан-Уэллсе

Украинская теннисистка Марта Костюк, как и Элина Свитолина ранее, раскритиковала корты и мячи на турнире в Индиан-Уэллсе, однако все же отметила прогресс организаторов.

«На условия в Индиан-Уэллс я пока не могу жаловаться, потому что все мои матчи в Сан-Диего были сыграны при температуре в 15 градусов. Было очень и очень холодно. Когда я играла здесь против Хонтамы, было градусов 25, так что, по крайней мере, мне не было холодно (смеется).

«Конечно, здесь условия отличаются от Сан-Диего. Намного более быстрые корты по сравнению с прошлым годом. В прошлом сезоне, на мой взгляд, было намного хуже: очень медленные корты и очень медленные мячи. В этом году они хотя бы ускорили корты. По мячам я согласна – они очень быстро стираются и просто перестают лететь», – сказала Костюк.

Украинка в 1/8 финала турнира сыграет против Анастасии Павлюченковой.