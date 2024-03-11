10 марта состоялся матч 28-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Сельта». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут, а на 90+4 минуте забил турецкий полузащитник «Реала» Арда Гюлер, который присоединился к «королевскому клубу» прошлым летом. Этот гол для Гюлера стал первым в футболке «сливочных».

После матча турецкого полузащитника поздравил Андрей Лунин и легенда «Реала» Лука Модрич.

ФОТО. Лунин поздравил после матча партнера, забившего первый гол за Реал