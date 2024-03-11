ГВАРДИОЛА: «Клопп вернется. Он сделал меня лучше как тренера»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказался о противостоянии с наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. Вчера команды сыграли вничью – 1:1.

«Я считаю, что Клопп вернется, ведь он очень любит свою работу. Юрген сделал нашу команду лучше, он сделал меня как тренера лучше. Желаю ему быстрого возвращения, ведь нашему спорту необходимы такие личности, как Юрген», – признался Гвардиола.

Напомним, Юрген Клопп принял решение покинуть «Ливерпуль» после завершения текущего сезона. Английский клуб немецкий тренер возглавляет с 2015 года.