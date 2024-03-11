ПИОЛИ: «Здесь в Милане я переживаю нечто особенное»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о слухах по поводу его будущего в клубе, а также восхитился условиями, созданными для него в «россо-нери».

«Я продолжаю говорить, что клуб заставляет меня работать в лучших условиях, что тренирую очень чуткую и качественную команду. Много разговоров о будущем, но будущее неопределенное для всех, не говоря уже о тренере великого клуба. Мы все сосредоточены на нынешней и следующей игре, это самое главное.

Здесь в «Милане» я переживаю нечто особенное. Я все отдавал и отдаю с тех пор, как присоединился к «россо-нери», и получил очень многое от каждого. Многое также означает много критики, но это нормально, и я могу только быть счастливым, но прежде всего мотивированным для того, чтобы попытаться продлить это как можно дольше», — приводит слова Пиоли Milan News.

Отметим, что «Милан» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице Серии А, опережая идущий третьим «Ювентус» на 1 балл, а вот лидирующий «Интер» далеко впереди с 16-очковым преимуществом.