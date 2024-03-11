Сборная россии нашла очевидного соперника на товарищеский матч
Страна-террорист сыграет с беларусью
Пресс-служба сборной россии по футболу объявила о проведении товарищеского матча.
Соперником футболистов страны 404 будет сборная беларуси.
Поединок должен пройти в июне 2024 года. Матч должен состояться в Минске.
Товарищескими матчами с россией уже опозорились Катар, Камерун, Ирак, Иран, Куба, Кения, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан.
Ранее президент УЕФА Александр Чеферин выступил за смягчение санкций против россии. Он пообещал, что запрет на участие российских команд будет оставаться в силе для старшего уровня, пока будет продолжаться война, но сообщил, что хочет смягчить ее для молодежных команд
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