Пресс-служба сборной россии по футболу объявила о проведении товарищеского матча.

Соперником футболистов страны 404 будет сборная беларуси.

Поединок должен пройти в июне 2024 года. Матч должен состояться в Минске.

Товарищескими матчами с россией уже опозорились Катар, Камерун, Ирак, Иран, Куба, Кения, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан.

Ранее президент УЕФА Александр Чеферин выступил за смягчение санкций против россии. Он пообещал, что запрет на участие российских команд будет оставаться в силе для старшего уровня, пока будет продолжаться война, но сообщил, что хочет смягчить ее для молодежных команд