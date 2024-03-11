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11 марта 2024, 14:44 | Обновлено 11 марта 2024, 15:00
1686
1

Сборная россии нашла очевидного соперника на товарищеский матч

Страна-террорист сыграет с беларусью

11 марта 2024, 14:44 | Обновлено 11 марта 2024, 15:00
1686
1
Сборная россии нашла очевидного соперника на товарищеский матч
Sky Sports

Пресс-служба сборной россии по футболу объявила о проведении товарищеского матча.

Соперником футболистов страны 404 будет сборная беларуси.

Поединок должен пройти в июне 2024 года. Матч должен состояться в Минске.

Товарищескими матчами с россией уже опозорились Катар, Камерун, Ирак, Иран, Куба, Кения, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан.

Ранее президент УЕФА Александр Чеферин выступил за смягчение санкций против россии. Он пообещал, что запрет на участие российских команд будет оставаться в силе для старшего уровня, пока будет продолжаться война, но сообщил, что хочет смягчить ее для молодежных команд

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Источник Sport.ua
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Андрій Заліщук
дві гівняні команди зіграють між собою в ногом'яч
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