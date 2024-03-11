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  4. Тренер Жироны отказал Челси. Его ждет более соблазнительный вариант
Испания
11 марта 2024, 13:58 |
2568
0

Тренер Жироны отказал Челси. Его ждет более соблазнительный вариант

Мичел может в будущем заменить Жузепа Гвардиолу в «Ман Сити»

11 марта 2024, 13:58 |
2568
0
Тренер Жироны отказал Челси. Его ждет более соблазнительный вариант
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Лондонский «Челси» заинтересовался наставником «Жироны» Мичелем.

По информации испанского издания AS, руководство «Челси» приезжало в Испанию, чтобы убедить Мичела тренировать лондонский клуб в следующем сезоне, однако он отказался и решил остаться в «Жироне».

Издание также отмечает, что владельцы «Жироны» из City Football Group, также владеющие «Манчестер Сити», видят в Мичеле преемника главного тренера «горожан» Жузепа Гвардиолы.

Ранее Мичел рассказал, что будет тренировать «Жирону» в следующем сезоне.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Челси Жирона Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник AS
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