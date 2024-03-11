Тренер Жироны отказал Челси. Его ждет более соблазнительный вариант

Лондонский «Челси» заинтересовался наставником «Жироны» Мичелем.

По информации испанского издания AS, руководство «Челси» приезжало в Испанию, чтобы убедить Мичела тренировать лондонский клуб в следующем сезоне, однако он отказался и решил остаться в «Жироне».

Издание также отмечает, что владельцы «Жироны» из City Football Group, также владеющие «Манчестер Сити», видят в Мичеле преемника главного тренера «горожан» Жузепа Гвардиолы.

Ранее Мичел рассказал, что будет тренировать «Жирону» в следующем сезоне.