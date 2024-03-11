Тренер Жироны отказал Челси. Его ждет более соблазнительный вариант
Мичел может в будущем заменить Жузепа Гвардиолу в «Ман Сити»
Лондонский «Челси» заинтересовался наставником «Жироны» Мичелем.
По информации испанского издания AS, руководство «Челси» приезжало в Испанию, чтобы убедить Мичела тренировать лондонский клуб в следующем сезоне, однако он отказался и решил остаться в «Жироне».
Издание также отмечает, что владельцы «Жироны» из City Football Group, также владеющие «Манчестер Сити», видят в Мичеле преемника главного тренера «горожан» Жузепа Гвардиолы.
Ранее Мичел рассказал, что будет тренировать «Жирону» в следующем сезоне.
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