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  4. Мичел поставил задачу перед игроками и назвал лучшую игру Жироны
Испания
07 марта 2024, 20:34 |
1000
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Мичел поставил задачу перед игроками и назвал лучшую игру Жироны

Наставник считает, что команде по силам квалифицироваться в Лигу чемпионов

07 марта 2024, 20:34 |
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Мичел поставил задачу перед игроками и назвал лучшую игру Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жирны» Мичел назвал задачу, которую поставил перед игроками на конец текущего сезона и назвал лучшую игру клуба под своим руководством.

«Я разговаривал с футболистами и сказал, если мы будем сами собой в оставшихся у нас матчах, то сможем квалифицироваться в Лигу чемпионов. Когда мы играем в свой футбол – можем победить любого. На самом деле мы скромная команда, но с такими игроками, которые у нас есть, мы можем выйти в ЛЧ – это требование, которое я буду предъявлять к игрокам до конца сезона, мы должны продолжать расти.

Моя цель – тренировать команду в следующем сезоне в Лиге чемпионов, это моя мечта и большой вызов для меня.

Лучший матч в этом сезоне? Их много, но стоит выделить игру против «Барселоны» (4:2). Мы показали отличный футбол против топовой команды. В том матче у обеих команд было достаточно моментов, но мы все-таки были ближе к победе», – отметил Мичел.

В настоящее время «Жирона» занимает в Ла Лиге второе место, опережая «Барселону», которая идет третьей на одно очко.

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Источник Cadena Ser
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