ВИДЕО. Лилль назвал тренировочный центр в честь экс-звезды Челси и Реала

Французский «Лилль» переименовал тренировочный центр молодежной команды в честь экс-игрока клуба Эдена Азара.

33-летний Азар посетил торжественную церемонию и сфотографировался на фоне постамента со своим изображением.

Бельгийский хавбек воспитывался в академии «Лилля» в 2005–2007 годах, а также выступал за клуб первые пять лет профессиональной карьеры, выиграв чемпионат Франции и завоевав Кубок страны. После этого он играл за лондонский «Челси» и мадридский «Реал», а в октябре 2023-го объявил о завершении игровой карьеры.