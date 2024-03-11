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  4. ВИДЕО. Лилль назвал тренировочный центр в честь экс-звезды Челси и Реала
Франция
11 марта 2024, 13:23 | Обновлено 11 марта 2024, 13:24
185
0

ВИДЕО. Лилль назвал тренировочный центр в честь экс-звезды Челси и Реала

Эден Азар лично присутствовал на торжественной церемонии

11 марта 2024, 13:23 | Обновлено 11 марта 2024, 13:24
185
0
ВИДЕО. Лилль назвал тренировочный центр в честь экс-звезды Челси и Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Французский «Лилль» переименовал тренировочный центр молодежной команды в честь экс-игрока клуба Эдена Азара.

33-летний Азар посетил торжественную церемонию и сфотографировался на фоне постамента со своим изображением.

Бельгийский хавбек воспитывался в академии «Лилля» в 2005–2007 годах, а также выступал за клуб первые пять лет профессиональной карьеры, выиграв чемпионат Франции и завоевав Кубок страны. После этого он играл за лондонский «Челси» и мадридский «Реал», а в октябре 2023-го объявил о завершении игровой карьеры.

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Эден Азар тренировочные базы Лилль
Источник TNT Sports
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