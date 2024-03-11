На Апеннинах скандал. Клуб Серии А уволил тренера, ударившего футболиста

10 марта состоялся матч 28-го тура Серии А между командами «Лечче» и «Верона». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Главный тренер хозяев Роберто Д'Аверса после матча ударил головой форварда «Вероны» Тома Анри.

Том Анри упал на газон после удара, а затем поднялся и попытался наброситься на Роберто, однако столкновения удалось избежать благодаря другим игрокам и членам тренерского штаба. Наставник «Лечче» получил красную карточку.

Сегодня «Лечче» заявил, что из-за этого интенданта Д'Аверса был отправлен в отставку. Он тренировал клуб с 2023 года.