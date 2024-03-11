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  4. На Апеннинах скандал. Клуб Серии А уволил тренера, ударившего футболиста
Италия
11 марта 2024, 13:30 |
734
1

На Апеннинах скандал. Клуб Серии А уволил тренера, ударившего футболиста

Роберто Д'Аверса больше не будет тренировать «Лечче»

11 марта 2024, 13:30 |
734
1
На Апеннинах скандал. Клуб Серии А уволил тренера, ударившего футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Д'Аверса

10 марта состоялся матч 28-го тура Серии А между командами «Лечче» и «Верона». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Главный тренер хозяев Роберто Д'Аверса после матча ударил головой форварда «Вероны» Тома Анри.

Том Анри упал на газон после удара, а затем поднялся и попытался наброситься на Роберто, однако столкновения удалось избежать благодаря другим игрокам и членам тренерского штаба. Наставник «Лечче» получил красную карточку.

Сегодня «Лечче» заявил, что из-за этого интенданта Д'Аверса был отправлен в отставку. Он тренировал клуб с 2023 года.

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Серия A Лечче драка чемпионат Италии по футболу Верона отставка
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