10 марта состоялся матч 28-го тура Серии А между командами «Лечче» и «Верона». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

После завершения встречи произошел неприятный инцидент, который мог бы закончиться дракой.

Главный тренер хозяев Роберто Д'Аверса ударил головой форварда «Вероны» Тома Анри.

48-летний итальянский специалист взбесился после того, как Анри продолжал спорить с Марином Погранчичем, который выступает под руководством Д'Аверсы.

Том Анри упал на газон после удара, а затем поднялся и попытался накинуться на Роберто, однако стычки удалось избежать благодаря другим игрокам и членам тренерского штаба.

Д'Аверса был наказан красной карточкой.

ВИДЕО. А могла быть драка. Тренер клуба Серии А ударил футболиста головой

Lecce coach Roberto D’Aversa appeared to headbutt Verona striker Thomas Henry at full time….. pic.twitter.com/FUI78TAkht — Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) March 10, 2024

Видеообзор матча: