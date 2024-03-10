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Италия
10 марта 2024, 18:56 |
1158
0

ВИДЕО. А могла быть драка. Тренер клуба Серии А ударил футболиста головой

«Лечче» под руководством Роберто Д'Аверсы уступил «Вероне» 0:1 в матче 28-го тура

10 марта 2024, 18:56 |
1158
0
ВИДЕО. А могла быть драка. Тренер клуба Серии А ударил футболиста головой
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Д'Аверса

10 марта состоялся матч 28-го тура Серии А между командами «Лечче» и «Верона». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

После завершения встречи произошел неприятный инцидент, который мог бы закончиться дракой.

Главный тренер хозяев Роберто Д'Аверса ударил головой форварда «Вероны» Тома Анри.

48-летний итальянский специалист взбесился после того, как Анри продолжал спорить с Марином Погранчичем, который выступает под руководством Д'Аверсы.

Том Анри упал на газон после удара, а затем поднялся и попытался накинуться на Роберто, однако стычки удалось избежать благодаря другим игрокам и членам тренерского штаба.

Д'Аверса был наказан красной карточкой.

ВИДЕО. А могла быть драка. Тренер клуба Серии А ударил футболиста головой

Видеообзор матча:

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Источник Sport.ua
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