ВИДЕО. А могла быть драка. Тренер клуба Серии А ударил футболиста головой
«Лечче» под руководством Роберто Д'Аверсы уступил «Вероне» 0:1 в матче 28-го тура
10 марта состоялся матч 28-го тура Серии А между командами «Лечче» и «Верона». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
После завершения встречи произошел неприятный инцидент, который мог бы закончиться дракой.
Главный тренер хозяев Роберто Д'Аверса ударил головой форварда «Вероны» Тома Анри.
48-летний итальянский специалист взбесился после того, как Анри продолжал спорить с Марином Погранчичем, который выступает под руководством Д'Аверсы.
Том Анри упал на газон после удара, а затем поднялся и попытался накинуться на Роберто, однако стычки удалось избежать благодаря другим игрокам и членам тренерского штаба.
Д'Аверса был наказан красной карточкой.
ВИДЕО. А могла быть драка. Тренер клуба Серии А ударил футболиста головой
Lecce coach Roberto D’Aversa appeared to headbutt Verona striker Thomas Henry at full time….. pic.twitter.com/FUI78TAkht— Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) March 10, 2024
Видеообзор матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта без борьбы пробилась в 4-й раунд крупного турнира в США
Андрей ждет предложение нового контракта от руководства