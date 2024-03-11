ИЛСИНЬО: «Был день, когда Мхитарян проснулся и вдруг не смог ходить»

Бывший полузащитник «Шахтера» Илсиньо поделился воспоминаниями об экс-партнере в донецкой команде Генрихе Мхитаряне, отметив уникальные физические данные армянского легионера.

«Мхитарян играл с нами не только потому, что был техничным, но у него была еще и впечатляющая физическая сила. Это было ненормально. После 40 минут второго тайма он включал турбо-режим и пробегал еще больше. У него был рекорд по голам в чемпионате после 85-й минуты. Это был абсурд. Он не переставал бежать, это было безумие».

«Ребята рассказывали историю, что был день, когда он проснулся и вдруг не смог ходить. Он просто спал, проснулся и не смог идти. Он отлежался какое-то время, вроде как восстанавливался. Потом, позже, там же, в «Шахтере», ему сделали операцию на лобке. Он вернулся, пробегая в 10 раз больше, чем бегал раньше», – рассказал Илсиньо.

Ранее сообщалось, что Илсиньо, который завершил карьеру футболиста в 2022 году, рассматривает возможность стать тренером.