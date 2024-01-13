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  4. Экс-хавбек Шахтера Илсиньо собирается стать тренером
Украина. Премьер лига
13 января 2024, 17:01 |
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Экс-хавбек Шахтера Илсиньо собирается стать тренером

Бразилец завершил активные выступления еще весной 2022 года

13 января 2024, 17:01 |
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Экс-хавбек Шахтера Илсиньо собирается стать тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Илсиньо (в центре)

Бывший полузащитник «Шахтера» Илсиньо, который весной 2022 года объявил о завершении карьеры футболиста, предварительно покинув клуб MLS «Филадельфия Юнион», не намерен надолго прощаться с футболом.

В настоящий момент бразилец в социальных сетях анализирует и разбирает для своих подписчиков некоторые футбольные поединки. При этом Илсиньо, как отмечают очевидцы, демонстрирует глубокое понимание тактических нюансов, чем привлекает множество болельщиков.

Известно, что 38-летний экс-футболист недавно прошел курсы при Бразильской конфедерации футбола и вскоре нацелен стать тренером.

За «Шахтер» Илсиньо выступал с 2007 по 2015 годы с перерывом, вызванным на де-факто побег игрока из донецкого клуба, во время которого хавбек играл на родине за «Сан-Паулу» и «Интернасьонал».

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Источник Portal do Palmeirense
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