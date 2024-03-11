В АПЛ может появиться украинский дуэт. Лидер Шахтера заинтересовал Арсенал
Георгий Судаков заинтересовал «канониров»
21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых европейских клубов.
По информации инсайдера ESPN Экрема Конура, к футболисту продолжают проявлять интерес два итальянских гранда – «Ювентус» и «Наполи», которые были основными претендентами на трансфер Судакова прошлой зимой.
За игроком также внимательно следит лондонский «Арсенал», за который выступает партнер Судакова по сборной Украины Александр Зинченко.
В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 23 матча, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что в трансфере Судакова также заинтересованы «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Бавария» и «Барселона».
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