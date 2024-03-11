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Англия
11 марта 2024, 12:18 | Обновлено 11 марта 2024, 12:25
400
1

В АПЛ может появиться украинский дуэт. Лидер Шахтера заинтересовал Арсенал

Георгий Судаков заинтересовал «канониров»

11 марта 2024, 12:18 | Обновлено 11 марта 2024, 12:25
400
1
В АПЛ может появиться украинский дуэт. Лидер Шахтера заинтересовал Арсенал
ФК Шахтер. Георгий Судаков

21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых европейских клубов.

По информации инсайдера ESPN Экрема Конура, к футболисту продолжают проявлять интерес два итальянских гранда – «Ювентус» и «Наполи», которые были основными претендентами на трансфер Судакова прошлой зимой.

За игроком также внимательно следит лондонский «Арсенал», за который выступает партнер Судакова по сборной Украины Александр Зинченко.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 23 матча, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в трансфере Судакова также заинтересованы «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Бавария» и «Барселона».

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Экрем Конур Арсенал Лондон Ювентус Наполи Шахтер Донецк трансферы АПЛ трансферы Серии A трансферы УПЛ трансферы
Источник Экрем Конур
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Кто придумывает эти новости?  В Арсенале смотрят на Мудрика и радуются, что не купили это дно. А Судаков еще хуже
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