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Украина. Премьер лига
11 марта 2024, 11:55 | Обновлено 11 марта 2024, 12:13
443
0

Бывший игрок Зари признался, что клуб задолжал ему зарплату

Перед Максимом Имерековым у «Зари» есть долг

11 марта 2024, 11:55 | Обновлено 11 марта 2024, 12:13
443
0
Бывший игрок Зари признался, что клуб задолжал ему зарплату
ФК Заря. Максим Имереков

Бывший игрок «Зари» Максим Имереков, сейчас защищающий цвета «Металлиста 1925», рассказал, что луганская команда до сих пор должна ему зарплату.

«Со мной «Заря» не рассчиталась. Они должны мне зарплату где-то за четыре месяца. У меня продолжается диалог с клубом, они мне звонят по телефону и хотят все решить. Я открыт к переговорам, но пока ничего не решено. Обращался ли я в Палату по разрешению споров? Да, все в процессе», – признался Имереков.

Ранее сообщалось, что игроки «Зари» готовы бойкотировать следующий матч с «Динамо» из-за задолженности по зарплате.

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Максим Имереков Заря Луганск Металлист 1925 Украинская Премьер-лига долги
Источник Спорт-Экспресс Украина
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