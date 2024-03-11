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Украина. Премьер лига
11 марта 2024, 11:37 | Обновлено 11 марта 2024, 12:08
1820
0

Самый дорогой футболист в истории Динамо остался без клуба

Дьемерси Мбокани покинул армянский клуб «Ноа»

11 марта 2024, 11:37 | Обновлено 11 марта 2024, 12:08
1820
0
Самый дорогой футболист в истории Динамо остался без клуба
ФК Динамо Киев. Дьемерси Мбокани

38-летний конголезский форвард Дьемерси Мбокани стал свободным агентом.

Экс-форвард «Динамо» покинул армянский клуб «Ноа», за который выступал с августа 2023 года. Эту информацию обнародовал портал Transfermarkt.

За «Ноа» Мбокани провел десять матчей, в которых забил два гола.

Напомним, Дьемерси Мбокани является самым дорогим футболистом в истории киевского «Динамо», на контракте в котором африканец был с 2013 по 2018 годы. Летом 2013-го «бело-синие» заплатили за Мбокани бельгийскому «Андерлехту» 11 миллионов евро.

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Дьемерси Мбокани Ноа Ереван Динамо Киев
Источник Transfermarkt
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