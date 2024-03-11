Определен план подготовки сборной Украины к сверхважному матчу с Боснией

Национальная команда Украины приступит к подготовке к полуфиналу плей-офф отбора Евро-2024 в испанской Марбелье.

Туда игроки украинских клубов, вызванные в лагерь сборной, прибудут после обеда 14 марта. На юге Испании сине-желтые будут готовиться до 19-го – на полях футбольного центра «Банус». Легионеры будут присоединяться к команде в течение недели после игр за свои клубы.

19 марта национальная команда в полном составе вылетит в Сараево, где и разместится за два дня до игры плей-офф. Предматчевая тренировка сборная Украины пройдет на стадионе «Билино Поле» в городе Зеница, в 70 км от столицы Боснии и Герцеговины.

21 марта в 20:45 по местному времени (21:45 по Киеву) начнется полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина.

22 марта сине-желтые возьмут курс из Сараево на польскую Познань. В течение трех дней (22-24 марта) украинцы будут готовиться ко второй мартовской игре в городке Опаленица возле Познани.

25 марта сборная Украины переедет во Вроцлав – в уже знакомую Тшебницу, где команда проводила сбор в сентябре прошлого года, перед матчем отбора Евро-2024 с Англией. В этот же день подопечные Сергея Реброва проведут официальную тренировку на поле стадиона «Тарчинский Арена Вроцлав».

На 21:45 по Киеву 26 марта назначено начало заключительного поединка мартовского сбора национальной команды Украины.