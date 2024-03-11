Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Определен план подготовки сборной Украины к сверхважному матчу с Боснией
Чемпионат Европы
11 марта 2024, 11:14 | Обновлено 11 марта 2024, 12:10
1127
0

Определен план подготовки сборной Украины к сверхважному матчу с Боснией

Матч с Боснией запланирован на 21 марта в 21:45

11 марта 2024, 11:14 | Обновлено 11 марта 2024, 12:10
1127
0
Определен план подготовки сборной Украины к сверхважному матчу с Боснией
УАФ

Национальная команда Украины приступит к подготовке к полуфиналу плей-офф отбора Евро-2024 в испанской Марбелье.

Туда игроки украинских клубов, вызванные в лагерь сборной, прибудут после обеда 14 марта. На юге Испании сине-желтые будут готовиться до 19-го – на полях футбольного центра «Банус». Легионеры будут присоединяться к команде в течение недели после игр за свои клубы.

19 марта национальная команда в полном составе вылетит в Сараево, где и разместится за два дня до игры плей-офф. Предматчевая тренировка сборная Украины пройдет на стадионе «Билино Поле» в городе Зеница, в 70 км от столицы Боснии и Герцеговины.

21 марта в 20:45 по местному времени (21:45 по Киеву) начнется полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина.

22 марта сине-желтые возьмут курс из Сараево на польскую Познань. В течение трех дней (22-24 марта) украинцы будут готовиться ко второй мартовской игре в городке Опаленица возле Познани.

25 марта сборная Украины переедет во Вроцлав – в уже знакомую Тшебницу, где команда проводила сбор в сентябре прошлого года, перед матчем отбора Евро-2024 с Англией. В этот же день подопечные Сергея Реброва проведут официальную тренировку на поле стадиона «Тарчинский Арена Вроцлав».

На 21:45 по Киеву 26 марта назначено начало заключительного поединка мартовского сбора национальной команды Украины.

По теме:
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
ШЕЛАЕВ: «Потери Степаненко и Цыганкова для сборной не будут критическими»
Босния и Герцеговина – Украина. Отбор к Евро-2024. Смотреть онлайн LIVE
сборная Украины по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Босния и Герцеговина - Украина Евро-2024 тренировка
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин прокомментировал десятый сухой матч в этом сезоне за Реал
Футбол | 11 марта 2024, 07:14 0
Лунин прокомментировал десятый сухой матч в этом сезоне за Реал
Лунин прокомментировал десятый сухой матч в этом сезоне за Реал

Украинский вратарь отыграл на ноль в матче против «Сельты»

Игра окончена. Фьюри озвучил свои планы после двух боев с Усиком
Бокс | 11 марта 2024, 07:20 0
Игра окончена. Фьюри озвучил свои планы после двух боев с Усиком
Игра окончена. Фьюри озвучил свои планы после двух боев с Усиком

Тайсон еще собирается подраться с Джошуа, после чего завершит карьеру

Прелюдия к кризису. Анчелотти оценил матч Реала, в котором Лунину не забили
Футбол | 11.03.2024, 07:01
Прелюдия к кризису. Анчелотти оценил матч Реала, в котором Лунину не забили
Прелюдия к кризису. Анчелотти оценил матч Реала, в котором Лунину не забили
Экс-судья АПЛ – о моменте с неназначенным пенальти: «Доку очень повезло»
Футбол | 11.03.2024, 08:35
Экс-судья АПЛ – о моменте с неназначенным пенальти: «Доку очень повезло»
Экс-судья АПЛ – о моменте с неназначенным пенальти: «Доку очень повезло»
Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины. За что волнуется Карло?
Футбол | 11.03.2024, 00:16
Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины. За что волнуется Карло?
Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины. За что волнуется Карло?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Внесены изменения в правила футбола. 8 секунд для вратаря?
ОФИЦИАЛЬНО. Внесены изменения в правила футбола. 8 секунд для вратаря?
10.03.2024, 07:40 2
Футбол
Долго ждать не нужно. Фьюри рассказал, когда запланирован реванш с Усиком
Долго ждать не нужно. Фьюри рассказал, когда запланирован реванш с Усиком
09.03.2024, 19:44 4
Бокс
Милевский признался, сколько выпивал в день алкоголя, что привело к коме
Милевский признался, сколько выпивал в день алкоголя, что привело к коме
09.03.2024, 16:03 17
Футбол
Спортврач рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную Украины в марте
Спортврач рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную Украины в марте
10.03.2024, 07:21 23
Футбол
Украина U-17 уничтожила Швейцарию U-17 в матче отбора на Евро-2024
Украина U-17 уничтожила Швейцарию U-17 в матче отбора на Евро-2024
09.03.2024, 16:24 2
Футбол
Фьюри высказался о бое Джошуа – Нганну. Тайсон предупредил Энтони
Фьюри высказался о бое Джошуа – Нганну. Тайсон предупредил Энтони
09.03.2024, 09:57 4
Бокс
Джошуа признался, с кем хочет провести следующий бой. Есть два варианта
Джошуа признался, с кем хочет провести следующий бой. Есть два варианта
09.03.2024, 18:47 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем