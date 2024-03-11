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WTA
11 марта 2024, 10:50 | Обновлено 11 марта 2024, 10:55
592
0

СВИТОЛИНА: «В Индиан-Уэллс после нескольких геймов мячи разбухают»

Элина рассказала о непростых условиях на турнире в Калифорнии

11 марта 2024, 10:50 | Обновлено 11 марта 2024, 10:55
592
0
СВИТОЛИНА: «В Индиан-Уэллс после нескольких геймов мячи разбухают»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о старте на престижном турнире в Индиан-Уэллс.

- Многие топ-игроки сыграли свои первые матчи в Индиан-Уэллс в трех сетах и жаловались на непростые погодные условия и мячи. Поделитесь своими впечатлениями после матча с Синяковой. Как быстро удалось адаптироваться?
- Условия на самом деле сложные. Они сделали какие-то новые мячи, потому что когда я здесь играла в последний раз в 2022 году и до этого, у нас и у мужчин были разные мячи. Сейчас они сделали специальные мячи, которыми играют и мужчины, и женщины. Мяч очень тяжелый, потому что он разбухает и становится каким-то очень большим.

Очень большая разница между тем, когда мяч новый и когда им сыграно уже несколько геймов. Также большая разница, когда играешь свой матч, днем или вечером. Когда играешь вечером, то ощущение, что вообще находишься на другом турнире (смеется).

Так что нужно подстраиваться, как можно лучше готовиться и в том числе по другому готовить ракетки. Например, когда я играла с Синяковой, то когда мы начали играть, была температура 25-27 градусов, а в третьем сете было примерно 19 градусов и мяч летел совсем по-другому. Но я рада, что вчера в третьем сете я сыграла на высоком уровне и смогла вернуться в матч, и классно провела концовку поединка.

- Далее у вас матч против Эммы Наварро. Насколько хорошо знаете ее игру? Она в тяжелом матче победила Лесю Цуренко, возможно, будете советоваться с Лесей перед своим матчем?
- Я на самом деле не очень люблю советоваться с другими игроками, так как имею не очень хороший опыт. Каждый играет свой матч, у каждого свои мысли. Я буду разговаривать с тренером, он следит за игроками, смотрит матчи. В целом мы знаем как играет Наварро, видели ее много раз на турнирах. Рамон посмотрит ее последние матчи, затем мы обсудим наш план на игру и будем делать все, так как делали до этого.

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Элина Свитолина WTA Индиан-Уэллс Катерина Синякова Эмма Наварро
Источник Большой теннис Украины
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