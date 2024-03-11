Экс-игрок сборной Украины назвал причину нестабильной игры Мудрика в Челси

Бывший игрок сборной Украины Юрий Вирт поделился мнением об украинском венгере «Челси» Михаиле Мудрике.

«Проблемы у Михаила Мудрика больше ментальные и психологические, чем игровые, потому что игрока купили за большие деньги, он то играет, то нет, и идет большая критика, которая давит на него. Это мешает раскрыть талант, который у него есть. Также, может быть, недоверие со стороны Почеттино есть.

После кубковой игры думаю, что главный тренер будет ему больше доверять. С «Лидсом» Мудрик попробовал себя на новой позиции, забил. Я думаю, его способности еще можно развивать», – рассказал Вирт.

В этом сезоне Мудрик сыграл за «Челси» во всех турнирах 28 матчей, забил пять голов и отдал три результативных передачи.

Ранее Артем Милевский дал совет Михаилу Мудрику.