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  4. ШЕЛАЕВ: «Потери Степаненко и Цыганкова для сборной не будут критическими»
Чемпионат Европы
11 марта 2024, 10:41 |
278
5

ШЕЛАЕВ: «Потери Степаненко и Цыганкова для сборной не будут критическими»

Бывший игрок национальной команды – о предстоящем матче с Боснией и Герцеговиной

11 марта 2024, 10:41 |
278
5
ШЕЛАЕВ: «Потери Степаненко и Цыганкова для сборной не будут критическими»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

13 марта национальная сборная Украины начнет в Испании этап подготовки к стыковому матчу с футболистами Боснии и Герцеговины за право выступать в финальной части чемпионата Европы.

Бывший игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев эксклюзивно для Sport.ua поделился своими мыслями относительно списка игроков, которых рулевой Сергей Ребров вызвал на сбор:

- Прежде всего, следует отметить, что это выбор главного тренера, который отвечает за результат. Хотя, пожалуй, найдутся специалисты, у которых по некоторым позициям будут вопросы. Для меня же этот список был ожидаемым. Ведь уже давно было очевидно, что из-за повреждения не сможет помочь Тарас Степаненко, что ему придется искать замену. Другое дело – Виктор Цыганков, который травмировал колено в последнем туре испанского чемпионата в матче «Жироны» с «Осасуной». Его отсутствие скажется на атакующем потенциале главной команды страны, он хорошо взаимодействовал со своим одноклубником Артемом Довбыком.

Однако я не считаю, что потери Степаненко и Цыганкова будут определяющими, хотя и добавят головной боли Сергею Реброву. Убежден, что наставник остановит свой выбор на исполнителях, которые минимизируют отсутствие травмированных. Многое будет зависеть от того, какие тактические схемы будут взяты на вооружение, от этого будет зависеть кто сыграет на правом фланге полузащиты: Александр Зубков или Александр Караваев, а на позиции опорника – Сергей Сидорчук или Владимир Бражко. В конце концов, есть и другие варианты.

На мой взгляд, все равно украинцы – фавориты в противостоянии с балканцами, только надо, чтобы они продемонстрировали свои лучшие качества, – сказал Шелаев.

Матч Босния и Герцеговина – Украина пройдет в Зенице 21 марта.

Ранее мы сообщали, что по информации испанских СМИ, сегодня хавбек «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков должен пройти медобследование после повреждения колена.

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инсайд Олег Шелаев сборная Украины по футболу Евро-2024 Украинская ассоциация футбола Босния и Герцеговина - Украина Виктор Цыганков Тарас Степаненко
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Max-Morlock
Надеемся.  Это же вам не с казахами играть.)
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Умник
Степаненко не будет потерей
А Циганков да.
Или мы расчитываем до пеналей тянуть?
При всем уважении к Караваеву и Зубкову, они прямолинейны, не хитрости, нет неожиданности в их действиях.
Шансы 50/50. 
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