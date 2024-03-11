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WTA
11 марта 2024, 09:59 | Обновлено 11 марта 2024, 10:02
237
0

Элина СВИТОЛИНА: «В Дубае пришлось принимать обезболивающие»

Украинка призналась, что проблемы со спиной все еще ее тревожат

11 марта 2024, 09:59 | Обновлено 11 марта 2024, 10:02
237
0
Элина СВИТОЛИНА: «В Дубае пришлось принимать обезболивающие»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась новостями о своем здоровье.

- Элина, между турниром в Дубае и стартом в Индиан-Уэллс прошло почти три недели. Поделитесь новостями о вашем здоровье? Как чувствует себя спина после первого матча в США?
- Когда я снялась с Дохи, то решила сразу полететь в Дубай, подготовиться к турниру. Чувствовала себя нормально, но за несколько дней до начала соревнований снова начала болеть спина. Я все же решила выступить там, так как уже очень хотелось снова играть турниры. Пришлось принимать обезболивающие, чтобы хоть как-то играть.

После турнира я еще раз прошла обследование, и оно показало, что у меня снова было воспаление и мне пришлось примерно неделю отдохнуть от тренировок на корте. Я лишь немного занималась в тренажерном зале, потому что нельзя было сильно себя нагружать. Уже после того как я прилетела в Индиан-Уэллс, начала играть на корте.

Сейчас чувствую себя нормально. Мы идем день за днем, смотрим, как спина реагирует на матчи, на тренировки. Конечно очень непросто сейчас, потому что я не могу тренироваться, как в молодости (смеется), когда я тренировалась по три часа. Сейчас максимум час-полтора. Нужно подстраиваться под состояние здоровья и стараться выкладываться на все сто процентов на каждой тренировке, когда есть такая возможность, – сказала 29-летняя спортсменка.

Отметим, что травма спины не позволила Свитолиной более успешно выступить на Открытом чемпионате Австралии, она снялась в матче 4-го раунда против Линды Носковой. В Дубае украинка дошла до третьего круга, где уступила первой ракетке мира Иге Свёнтек.

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Элина Свитолина WTA Индиан-Уэллс WTA Дубай
Источник Большой теннис Украины
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